Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid: ¿Dónde y cuándo ver el arranque de la Liga Española?

La espera terminó y la Liga Española y el duelo por coronarse campeón en una nueva temporada arranca, este fin de semana.
De nuevo, Lamine Yamal y el FC Barcelona, intentarán revalidar el título con un equipo joven, que enamoró al mundo por su estilo de juego.
Por otra parte, el Real Madrid, con Xavi Alonso en el banquillo, inician una nueva era con Kylian Mbappé vistiendo la camiseta número 10, van en busca de la revancha no solo en España, sino también en Europa.
Finalmente, el Atlético de Madrid, del argentino Julián Álvarez y el técnico Diego Cholo Simeone,, tratarán dar la sorpresa con su estilo aguerrido, una vez más.
Además, usted podrá seguir las incidencias de la Supercopa Alemana este sábado 16 de agosto, cuando el Stuttgart se enfrente al Bayern Múnich.
Los partidos
Sábado
11:30 a.m. Mallorca vs. Barcelona (Liga Española), Sky 504-546.
12:30 p. m. Stuttgart vs. Bayern Múnich (Supercopa Alemana), Sky 504-546.
1:30 p. m. Valencia vs Real Sociedad (Liga Española), Sky 504-546.
1:30 p. m. Alavés vs. Levante Real Sociedad (Liga Española), Sky 504-546.
Domingo
9 p. m. Celta vs. Getafe (Liga Española), Sky 504-546.
11:30 p. m. Atlhetic de Bilbao vs.Sevilla (Liga Española), Sky 504-546.
1:30 p. m. Espanyol vs. Atlético de Madrid (Liga Española), Sky 504-546.
Lunes
1:30 p. m. Elche vs. Real Betis (Liga Española), Sky 504-546.
Martes
1:30 p. m. Real Madrid vs. Osasuna (Liga Española), Sky 504-546.