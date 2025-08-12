Luis Enrique dejó fuera a Donnarumma del PSG: ‘Gigio es un portero excepcional, pero necesito portero con características diferentes’

Luis Enrique dejó fuera a Donnarumma, explicó su fichaje de Chevalier y el italiano se despidió con un mensaje emotivo.

El entrenador Luis Enrique Martínez confirmó que la salida de Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain fue decisión exclusivamente suya.

El técnico español explicó que buscaba un portero con características distintas y por eso incorporó a Lucas Chevalier.

“Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier”, dijo en rueda de prensa desde Údine, donde se enfrentará al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa.

LEA MÁS: Gianluigi Donnarumma vive lo que le pasó a Keylor Navas: El PSG le hace lo mismo

Por otro lado, Donnarumma respondió afirmando que deseaba despedirse de los aficionados en el Parque de los Príncipes.

Agradeció su apoyo, dijo que siempre llevará consigo el recuerdo de las noches especiales en París y expresó su decepción por no poder seguir contribuyendo al éxito del equipo.

“Espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los aficionados del Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y su afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, de las noches mágicas y de vosotros, que me hicisteis sentir como en casa”, dijo el portero.

El guardian de los tres palos agradeció a sus compañeros, a quienes llamó “su segunda familia”, y se despidió en pasado, dando a entender que no continuará en el club.

Donnarumma llegó libre al PSG en 2021 procedente del Milán, club donde se formó y debutó como profesional, pero cuya afición se mostró molesta cuando no renovó su contrato.

LEA MÁS: Heung-min Son cambió la Premier por la MLS y ya le ganó a Lionel Messi en un récord histórico

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.