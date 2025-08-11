Gianluigi Donnarumma vive lo que le pasó a Keylor Navas: El PSG le hace lo mismo

Gianluigi Donnarumma saldrá del París Saint Germain en este mercado, esa es la información que está circulando en los medios de comunicación europeos, sobre todo después de que se confirmara que el arquero no formará parte de la nómina del PSG para el partido contra el Tottenham de Inglaterra, por la Supercopa de Europa.

Medios como Marca, As, entre otros son enfáticos en que el PSG quiere desprenderse del portero italiano, esto porque se dio la llegada de Lucas Chevalier, portero que llegó del Lille de Francia, como uno de los refuerzos.

“El internacional ‘azzurro’ no ha firmado la renovación del contrato con el campeón francés y su deseo es abandonar el equipo con destino al Manchester United este mismo verano (europeo). Su contrato acaba en el verano de 2026, por lo que el PSG debe negociar ahora su marcha para que obtenga un dinero por su traspaso”, se lee en la información de Marca.

Según AS, fue el propio Luis Enrique, DT del PSG, el que pidió a Chevalier.

“El sábado, el PSG anunció la contratación de Lucas Chevalier, del Lille, por 55 millones de euros, una incorporación que aceleró la salida de Donnarumma. Luis Enrique, de hecho, le comunicó al napolitano en privado que no sería titular esta temporada, ya que el entrenador español fue el principal valedor del fichaje del ya exjugador del Lille para las cinco próximas temporadas”, anunció.

Esta situación hace recordar el mercado de mitad de año del 2024, cuando Donnarumma fue considerado como el arquero número ‘1’ del PSG y esto obligó a Keylor Navas a primero buscar opciones, pero al no encontrar una que lo convenciera lo hizo mantenerse como suplente por esa campaña para terminar su contrato y quedar libre.