La crisis en el Herediano: Aquil Alí defiende a los bicampeones y lanza mensaje a la afición

Aquil Alí, dirigente de Fuerza Herediana, habló con La Nación desde Nicaragua, donde los rojiamarillos tomaron la decisión de separar caminos con Pablo Salazar como entrenador, para colocar momentáneamente a Jafet Soto al mando.

Alí pidió calma a los aficionados florenses y envió un contundente mensaje a los detractores, recordando todo lo que ha hecho el Team a nivel local.

–¿Qué sucedió ante Diriangén? ¿Cómo valora la derrota?

–Lo que me está pasando es que siento que Pablo Salazar es una persona muy querida por nosotros. Queríamos que le fuera bien. Estoy muy agradecido con él y con la forma en que manejó todo. Él decidió hacerse a un lado, y eso demuestra cuánto quiere al equipo.

“Me quedo con todo lo que aprendió. En otro momento tendrá otra oportunidad y volverá acá. En este momento, tenemos que hacer lo necesario para encaminar al Herediano”.

–¿Entonces él renunció?

–Lo que ocurrió fue un entendimiento entre las dos partes de que lo mejor para el Herediano era un cambio. Ya usted sabe que las cosas se complicaron, y no queríamos que la situación empeorara. Él lo entendió, y todo se dio de forma muy amistosa.

–Desde lo deportivo… ¿Dónde estuvieron los fallos?

–Hay muchos factores. Perdimos a los dos porteros por lesión, y ahora tenemos tres defensores lesionados. Desafortunadamente, eso le pasó a Pablo. Ahora debemos enderezar el barco. Nosotros tenemos la calma y vamos a trabajar como bicampeones. Hay suficiente planilla para enmendar las cosas. Tengamos calma. A los detractores, les puedo decir que somos los bicampeones.

–¿Usted ya digirió la derrota?

–Yo creo que fue una derrota atípica, pero es mejor que nos pase ahora, al inicio. Estamos listos para arreglar las cosas. Tenemos a un maestro: el entrenador que ganó los dos últimos campeonatos de Unafut. Él es quien asumirá el reto mientras decidimos quién llegará para terminar el torneo. Tenemos al mejor: Jafet Soto.

–¿Qué le pide a la planilla para el juego contra Alajuelense?

–Estoy tranquilo de cara al domingo. Las riendas están en buenas manos, los jugadores son los mismos. De un día para otro no es que dejaron de jugar bien. Es un reto bonito. En el caso de la afición de Alajuelense, les encantará este partido, y para nosotros es una oportunidad para lavarnos la cara. Es un tema más mental que otra cosa. Lo único que le pido a los heredianos es que tengan calma.

–¿Está molesto con la actitud de los jugadores?

–No, no. Yo salí tranquilo del estadio. Solo hablamos de lo que había que hacer. Ahora estamos en otra etapa.

–¿Cuándo estará el nuevo entrenador?

–Todavía estoy en Nicaragua. Mañana veremos junto a los miembros de la junta y con Jafet. Espero definirlo pronto. Podría ser que tengamos el entrenador en breve, aunque no lo vamos a tomar a la ligera. Esta planilla puede competir y pelear.

–¿Por qué se pierde en Nicaragua?

–Todavía estoy buscando respuestas. Lo único que puedo decir es que a Pablo lo queremos, y me duele que esto esté pasando. Él se queda trabajando con el equipo, y eso es importante para nosotros.