Dakota Johnson recordó las dificultades que vivió cuando su papá dejó de mantenerla: ‘No podía pagar el alquiler’

La actriz recordó una etapa difícil donde no tenía cómo pagar el alquiler tras perder el respaldo económico de Don Johnson.

Antes de alcanzar la fama con la saga Cincuenta sombras de Grey, Dakota Johnson vivió momentos complicados en lo económico. En una entrevista con la revista Elle del Reino Unido, reveló que no podía pagar el alquiler y en varias ocasiones fue al supermercado sin dinero.

Esta situación se originó cuando su padre, el actor Don Johnson, decidió dejar de mantenerla económicamente.

Aunque es hija de figuras reconocidas en Hollywood, la actriz no tuvo un camino fácil en la industria del cine. Tras graduarse del colegio, solamente aplicó a la prestigiosa escuela de artes Juilliard, en Nueva York, pero no fue admitida.

egún contó, no le afectó el rechazo porque no quería estudiar en una universidad. Sin embargo, esa decisión tuvo consecuencias inmediatas.

Don Johnson le retiró el apoyo económico al considerar que su hija había incumplido una regla familiar: solo recibiría ayuda si asistía a la universidad. Dakota entonces comenzó a asistir a audiciones. Recordó que tenía 19 años cuando participó en la película La red social.

Durante esa etapa, Dakota consiguió algunos papeles en el cine, pero el salario no alcanzaba para cubrir todos sus gastos. La actriz relató que pasó varios años con dificultades financieras y, en ocasiones, debió pedir ayuda nuevamente a sus padres.

A pesar de todo, manifestó su agradecimiento por contar con el respaldo de ellos en los momentos más duros.

La versión del padre

En 2021, Don Johnson confirmó su decisión en una entrevista con el programa Late Night With Seth Meyers. Explicó que su hija se negó a ir a la universidad, a pesar de que él incluso se ofreció a acompañarla a visitar instituciones. Tras insistirle y no obtener respuesta positiva, le advirtió que ya no estaría en la nómina familiar.

La actriz respondió que no se preocupara, y tres semanas después obtuvo un papel menor en la película dirigida por David Fincher, lo que marcó el inicio de su carrera.

Una experiencia frustrante en televisión

En esa etapa de pequeños trabajos, Johnson también participó como estrella invitada en el episodio final de la serie The Office, una producción que admiraba. Sin embargo, la experiencia no fue como esperaba.

Según relató en otra aparición en el programa de Seth Meyers, el ambiente en el set resultó incómodo y estuvo presente durante dos semanas de grabación para apenas aparecer brevemente en pantalla.

También comentó que varios integrantes del elenco ya no se hablaban entre sí, lo que hizo que se sintiera excluida, a pesar de haber aceptado la invitación con entusiasmo.

