El curioso compañero que Antonela Roccuzzo deja dormir en su cama cuando Messi no está

Antonela Roccuzzo compartió quién duerme a su lado cuando Messi está de viaje. Su mascota Abú se robó la atención.

Antonela Roccuzzo reveló a través de sus redes sociales quién la acompaña por las noches cuando su esposo, Lionel Messi, se encuentra fuera del hogar.

La argentina mostró un video en el que aparece Abú, su pequeño perro de raza caniche toy, descansando plácidamente sobre la cama. El video fue difundido en las historias de su perfil de Instagram.

Abú forma parte del núcleo familiar desde hace un tiempo y se ha convertido en el más cercano a Roccuzzo, quien lo muestra frecuentemente en sus publicaciones.

La familia Messi tiene tres mascotas. La primera fue Toby, un perro que Messi regaló a su esposa antes del nacimiento de su hijo mayor, Thiago. Luego llegó Hulk, un Dogo de Burdeos que ganó popularidad por su gran tamaño. Sin embargo, debido a su avanzada edad y estado de salud, Hulk habría quedado bajo el cuidado de personas de confianza en Barcelona cuando la familia se trasladó a Estados Unidos.

Abú se convirtió en el más visible en la vida diaria de la influencer.

La foto de Abú con la camiseta del Inter Miami.

Antonela combina su presencia en eventos deportivos con sus actividades como madre de Thiago, Mateo y Ciro, además de sus compromisos con marcas internacionales. Cuando Messi se encuentra fuera por compromisos futbolísticos, ella se encarga de forma completa de la gestión del hogar.

