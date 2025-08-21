Margot Robbie regresó a la alfombra roja tras ser madre y sorprendió con su atuendo

Margot Robbie asistió a su primer evento público tras convertirse en madre. La actriz australiana de 35 años se presentó en un encuentro con la prensa para promocionar el drama El gran viaje de tu vida, en el hotel Four Seasons de Beverly Hills.

Para la ocasión, usó un vestido negro sencillo y un corsé, acompañada por el actor Colin Farrell, quien también forma parte del elenco.

El primer hijo de Robbie nació en octubre de 2024. El bebé es hijo de su esposo, el productor y asistente de dirección Tom Ackerley.

El gran viaje de tu vida narra una historia imaginativa entre dos desconocidos y el extraordinario viaje que los conecta.

El filme fue dirigido por el cineasta surcoreano Kogonada y llegará a los cines brasileños el próximo 18 de setiembre de 2025.

El reparto también incluye a las actrices Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe y Jodie Turner-Smith.

Robbie suma tres nominaciones al premio Oscar. Como productora, compitió por Mejor Película gracias a Barbie (2023).

También fue nominada como Mejor Actriz de Reparto por ‘El escándalo’ (2019) y como Mejor Actriz por Yo, Tonya (2017).

Vea a continuación el tráiler de El gran viaje de tu vida, protagonizado por Margot Robbie y Colin Farrell.

