Tom Cruise rechazó homenaje de Donald Trump en reconocidos premios de cine: esta fue la razón

Tom Cruise fue una de las figuras seleccionadas por Donald Trump para recibir un homenaje en la gala de los Kennedy Center Honors de 2025; no obstante, el actor decidió rechazar la distinción.

El protagonista de Misión imposible comunicó al presidente estadounidense que no asistiría a la ceremonia, programada para el 7 de diciembre en Washington D. C., debido a “conflictos de agenda”, según informó The Washington Post.

La decisión de Cruise fue confirmada al medio por fuentes anónimas del Kennedy Center.

Aunque mantiene un calendario cargado por proyectos que se desarrollarán en 2026, Cruise también ha permanecido distante del ámbito político y no ha expresado simpatías hacia ningún partido.

Durante la gira de prensa de Top Gun, un periodista le consultó por los efectos de los aranceles impulsados por Trump en la producción cinematográfica. El actor respondió: “Preferimos responder preguntas sobre la película. Gracias”.

Tom Cruise se excusó de la ceremonia por 'conflictos de agenda', mientras que Donald Trump anunció a otros homenajeados. (AFP/AFP)

Otros artistas homenajeados por Donald Trump

Trump, de 79 años, rompió con la tradición de anunciar a los homenajeados del Kennedy Center mediante un comunicado y reveló la lista en una conferencia de prensa el miércoles 13 de agosto.

Entre los seleccionados se encuentran Sylvester Stallone, por sus papeles en Rambo y Rocky; Gloria Gaynor, reconocida por su emblemática canción I Will Survive; la banda Kiss, que anunció “algo muy especial” para la ceremonia; Michael Crawford y otros artistas que Trump eligió de forma directa, como presidente del John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Durante la ceremonia, también ejercerá como anfitrión.

El mandatario aseguró haber tenido un rol activo en el proceso de selección y afirmó haber descartado a varios aspirantes. “Rechacé a bastantes. Eran demasiado woke. Tuve un par de progresistas”, señaló.

Además, comparó los Kennedy Center Honors con los premios Óscar, a los que calificó como un espectáculo con “pésimos índices de audiencia” porque “todo es woke". “Solo hablan de cuánto odian a Trump, pero a nadie le gusta eso. Antes tenían 45 millones de espectadores”, comentó.

El término woke, que en su origen se refería a la conciencia frente a las injusticias sociales, ha sido utilizado en años recientes con un sentido despectivo por políticos de derecha, con el fin de criticar a artistas o instituciones consideradas “políticamente correctas”.

Donald Trump anunció cambios en la junta del Kennedy Center y dejó entrever que planea renombrarlo. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Protesta durante su primer mandato

En su primer mandato, Trump no acudió a la gala del Kennedy Center Honors debido a que varios artistas anunciaron un boicot en señal de protesta. Este año, el presidente despidió a la junta de fideicomisarios y la reemplazó con aliados, lo que deja entrever su intención de reestructurar el centro e incluso modificar su nombre.

En su cuenta de X (antes Twitter), Trump escribió: “Grandes nominados para el Trump/Kennedy Center, ups, quiero decir, Premios del Centro Kennedy”.