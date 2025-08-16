Viva

Tom Cruise rechazó homenaje de Donald Trump en reconocidos premios de cine: esta fue la razón

Otros homenajeados incluyen a Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, Kiss y Michael Crawford

Por Fiorella Montoya

Tom Cruise fue una de las figuras seleccionadas por Donald Trump para recibir un homenaje en la gala de los Kennedy Center Honors de 2025; no obstante, el actor decidió rechazar la distinción.








