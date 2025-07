‘Rocky’ se despide de Hulk Hogan con desgarrador mensaje

Sylvester Stallone recordó con cariño a Hulk Hogan, a quien describió como una personalidad inolvidable.

El actor de Rocky recordó con cariño a la leyenda de la WWE y lamentó profundamente su partida: “Me rompe el corazón”, escribió en sus redes sociales.

Su mensaje estaba lleno de emoción y gratitud hacia la leyenda de la lucha libre, con quien compartió pantalla en Rocky III.

“Tuve el placer de conocer a esta brillante personalidad y showman cuando tenía 26 años. Fue absolutamente maravilloso y su increíble habilidad hizo que Rocky III fuera increíblemente especial. Mi corazón está roto. Creo que se ha ido...”, escribió Stallone, conmovido por la partida de quien fue su colega y amigo.

Stallone y Hogan trabajaron juntos en 1982, cuando el luchador debutó en el cine interpretando a “Thunderlips”, un personaje extravagante que enfrentaba a Rocky Balboa en una pelea de exhibición. La escena, cargada de intensidad física, se convirtió en una de las más recordadas de la saga.

Hulk Hogan falleció este jueves 24 de julio, a los 71 años, según confirmaron medios internacionales como The Sun, TMZ y Page Six.

La información preliminar dice que el estadounidense sufrió un ataque cardíaco en su casa.

TMZ reportó que la mañana de este jueves, los paramédicos acudieron a la casa de Hogan, ubicada en Clearwater, Florida, para atender una alerta de paro cardíaco.

En Rocky III, Hulk Hogan filmó la escena de lucha contra Sylvester Stallone en un solo día, y la diferencia de estatura entre ambos obligó a modificar la coreografía original. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Con su característica vincha en la cabeza, su físico imponente y su inconfundible carisma, Hulk Hogan fue uno de los rostros más reconocibles de la cultura pop en los años 80 y 90, transformando la lucha libre en un fenómeno global. Su influencia dentro de la WWE (entonces WWF) fue determinante para llevar el espectáculo a la televisión nacional y convertirlo en una industria multimillonaria.

La llamada ‘Hulkamanía’ nació en 1984, cuando Hogan derrotó a The Iron Sheik para convertirse en campeón mundial de la WWF. Desde entonces, su lema “Train, say your prayers and eat your vitamins” (Entrena, reza y come tus vitaminas) y su grito de guerra “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?” ( ¿Qué vas a hacer cuando Hulkamania se desate sobre ti?), se convirtieron en parte del imaginario colectivo de una generación.