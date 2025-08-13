A los 50 años, Leonardo DiCaprio revela la edad que cree tener y sorprende a sus seguidores

DiCaprio confesó que se siente de 32 años y relató cómo su cumpleaños 50 lo llevó a cambiar su manera de vivir.

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, reconocido por su papel en Titanic, confesó que no siente tener la edad que figura en su cédula.

En una entrevista con la revista Esquire, el ganador del Oscar respondió de forma rápida que, si no supiera cuántos años tiene, se daría 32 años.

Durante la conversación, recordó que en su cumpleaños número 50, celebrado en noviembre, sintió que había cumplido “emocionalmente 32 años”.

Explicó que aquella fecha lo llevó a reflexionar sobre la vida y a querer ser más honesto, evitando invertir tiempo en asuntos que no considera valiosos.

El intérprete aseguró que observa a su madre, Irmelin, como un ejemplo por su autenticidad y franqueza. Señaló que ella expresa siempre lo que piensa y no dedica tiempo a fingir, actitud que él busca imitar.

DiCaprio manifestó que desea ser más sincero y asumir riesgos sin preocuparse por posibles errores, desacuerdos o caminos distintos en las relaciones personales o profesionales. Indicó que su objetivo es no perder tiempo en lo que no le aporte.

Vida social y romances

Famoso por su estilo de vida bon vivant, DiCaprio mantiene una activa vida social y es conocido por sus relaciones con mujeres más jóvenes.

Entre las celebridades que han sido sus parejas figuran Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Camila Morrone, Toni Garrn, Erin Heatherton y Nina Agdal. Todas tenían menos de 25 años cuando se vincularon con él.

En la actualidad, el actor sostiene una relación con la modelo Vittoria Ceretti, de 27 años.

