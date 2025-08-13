Ataque de jirafa dejó a joven parapléjica y provocó la muerte de su hija de 1 año: ‘Sentí un impacto y me desmayé’

Un ataque de jirafa en Sudáfrica dejó a Nicole Panos parapléjica y provocó la muerte de su hija de 1 año.

Una mujer sudafricana quedó parapléjica y perdió a su hija de 1 año tras ser atacada por una jirafa en el Kuleni Game Park, en octubre de 2023.

El hecho ocurrió mientras caminaba con sus dos hijos hacia la casa de sus padres, ubicada a pocos metros de su vivienda dentro del parque.

Nicole Panos, de 25 años en ese momento, relató que aquella mañana se dirigía con Kaia, de 1 año, y Kayden, de 4, hacia la residencia de sus padres para dejarlos bajo su cuidado. El recorrido era habitual para la familia y el personal del parque.

En el trayecto, encontró a una pareja de jirafas que había tenido una cría recientemente. Panos, quien trabajaba como guía, aseguró que siguió todos los protocolos para encuentros con fauna silvestre y mantuvo distancia. Sin embargo, la hembra giró de forma repentina y se lanzó contra ellos.

Con instinto de protección, Panos tomó en brazos a Kaia y pidió a Kayden que huyera. La jirafa embistió con la cabeza baja, provocando que ella cayera y perdiera el conocimiento. “Sentí un impacto y me desmayé”, contó Panos.

Al recobrarlo, vio a su hijo mayor intentando protegerse, antes de volver a desmayarse.

Un hermano de Panos logró ahuyentar al animal realizando un disparo al suelo. Kaia no sobrevivió a las heridas. Panos fue trasladada a un hospital, donde permaneció 23 días, 16 de ellos en la UCI, con múltiples fracturas, lesiones internas y parálisis de la cintura hacia abajo.

El esposo de Panos, Jason, se encontraba en Estados Unidos por trabajo cuando ocurrió el ataque.

La familia decidió rendir homenaje a la niña con un espacio conmemorativo en el parque, llamado Kaia’s Forest.

Panos afirmó que la memoria de sus hijos es lo que le permite sobrellevar el dolor y continuar adelante.

