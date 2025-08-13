Viva

Ataque de jirafa dejó a joven parapléjica y provocó la muerte de su hija de 1 año: ‘Sentí un impacto y me desmayé’

Nicole Panos contó cómo la embestida de una jirafa en un parque de Sudáfrica cambió su vida y cobró la vida de su hija menor

Por O Globo / Brasil / GDA
Un ataque de jirafa en Sudáfrica dejó a Nicole Panos parapléjica y provocó la muerte de su hija de 1 año.
Un ataque de jirafa en Sudáfrica dejó a Nicole Panos parapléjica y provocó la muerte de su hija de 1 año. (@chaoticallycola/IG)







