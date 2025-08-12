Viva

Modelo de 17 años fue hallada sin vida en apartamento de su novio, de 41: el caso genera sospechas

Investigación por la muerte de la modelo venezolana apunta a asfixia mecánica y genera cuestionamientos sobre la relación

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Modelo venezolana de 17 años fue hallada muerta en casa de su pareja de 41. Caso bajo investigación por posible estrangulamiento.
Modelo venezolana de 17 años fue hallada muerta en casa de su pareja de 41. Caso bajo investigación por posible estrangulamiento. (Instagram/@angelybenavid)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGVenezuelaAngely Alexander Benavides
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.