Modelo de 17 años fue hallada sin vida en apartamento de su novio, de 41: el caso genera sospechas

Modelo venezolana de 17 años fue hallada muerta en casa de su pareja de 41. Caso bajo investigación por posible estrangulamiento.

La muerte de la modelo venezolana Angely Alexander Benavides, de 17 años, conmocionó a la ciudad de Bolívar, Venezuela. El 2 de agosto, su cuerpo apareció en un apartamento que pertenece a su novio, de 41 años, cuya identidad no se divulgó.

Según el informe forense, la causa del deceso fue asfixia mecánica, lo que indicaría que la joven fue estrangulada. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas abrió una investigación para esclarecer el caso.

Versiones cercanas a la pareja señalaron que horas antes ocurrió una fuerte discusión, presuntamente por un tema económico. Hasta ahora no se registraron detenciones ni se emitió un comunicado oficial del Ministerio Público venezolano.

Angely desarrollaba una carrera prometedora como modelo y recientemente participó en un concurso local. Un día antes de su muerte, compartió en redes sociales su alegría por haberse graduado en la formación técnica de nivel medio en Telemática.

La noticia provocó indignación en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la relación por la amplia diferencia de edad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.