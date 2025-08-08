Puro Deporte

Exjugador brasileño que golpeó 61 veces a su pareja: así luce rostro de la mujer una semana después de cirugía de reconstrucción

Juliana Garcia mostró la primera imagen de su recuperación; permanece con hematomas y cicatrices tras ser atacada por Igor Cabral en un ascensor

Por O Globo / Brasil / GDA
Juliana exhibió su rostro tras cirugía por ataque de Igor Cabral. Mantiene hematomas y cicatrices. El exjugador sigue en prisión preventiva.
Juliana exhibió su rostro tras cirugía por ataque de Igor Cabral. Mantiene hematomas y cicatrices. El exjugador sigue en prisión preventiva. (O Globo/.)







