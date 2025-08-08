Exjugador brasileño que golpeó 61 veces a su pareja: así luce rostro de la mujer una semana después de cirugía de reconstrucción

Juliana exhibió su rostro tras cirugía por ataque de Igor Cabral. Mantiene hematomas y cicatrices. El exjugador sigue en prisión preventiva.

Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 años, publicó este viernes la primera foto de su rostro una semana después de someterse a cirugía reconstructiva.

La intervención fue necesaria por las graves lesiones sufridas cuando el exjugador brasileño de baloncesto Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 años, le dio 61 golpes en el rostro dentro del ascensor del edificio donde vive en Natal.

El ataque, calificado como intento de feminicidio, le provocó fracturas en la nariz, mandíbula, pómulo, hueso orbital y base del maxilar. En la imagen se observan hematomas visibles, ojos enrojecidos y cicatrices quirúrgicas. La víctima también reveló que esta semana recibió laserterapia para reducir la inflamación.

El 27 de julio, las cámaras de seguridad registraron el momento en que Cabral golpeó a Juliana dentro del ascensor.

El portero del edificio alertó a vecinos, quienes ayudaron a contenerlo hasta la llegada de la Policía Militar.

El exatleta fue arrestado en flagrancia y, en audiencia judicial, la jueza aseguró que no pudo ver el video completo por su crudeza. Cabral permanece en prisión preventiva.

La tía de la víctima, Jaqueline Garcia, declaró que la familia está agradecida porque Juliana sobrevivió, aunque las cicatrices físicas y emocionales quedarán para siempre. Aseguró que nunca imaginó que su sobrina estuviera en una relación violenta con Igor.

Desde 2015, el feminicidio está penado en Brasil con condenas de 20 a 40 años. En caso de tentativa, la pena puede reducirse entre un tercio y dos tercios.

La delegada Victoria Lisboa, que investiga el caso, indicó que la reducción podría ser menor debido a la gravedad del ataque, aunque el acusado no tiene antecedentes penales.

