Exreina de belleza fue encontrada sin vida en el mar en un saco con piedras

El cuerpo de Acquene Arradaza apareció en el mar con signos de tortura, cuatro días después de ser secuestrada en Tacloban.

El cuerpo de Acquene Arradaza, modelo y Miss Matag-ob de 35 años, fue localizado por pescadores el 4 de agosto en aguas cercanas a Barangay 99, en Tacloban, Filipinas.

Ella estaba desaparecida desde el 31 de julio, cuando cámaras de seguridad registraron su secuestro por tres hombres armados que la interceptaron en un automóvil negro mientras realizaba compras.

LEA MÁS: Exreina de belleza sorprendió con su boda número 16: este es el motivo detrás de tantas ceremonias

El cadáver estaba desnudo y en avanzado estado de descomposición, envuelto en un saco con piedras, con el cuello, las manos y los pies atados.

Llevaba un candado de bicicleta alrededor del cuello, tenía los ojos vendados y estaba amordazada.

Autoridades informaron que el secuestro fue denunciado por los familiares únicamente el mismo día del hallazgo.

La policía señaló que el retraso en la denuncia impidió interceptar a los sospechosos y rescatar a la víctima con vida.

El móvil del crimen aún se desconoce, aunque las características de la violencia hacen sospechar de la participación de un grupo criminal local. La mujer era madre soltera de tres hijos.

LEA MÁS: Miss Universo 2025: estos son los países latinos que más coronas han ganado en la historia

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.