Exreina de belleza fue encontrada sin vida en el mar en un saco con piedras

La Miss Matag-ob fue hallada en el mar con el cuerpo amarrado y piedras como peso, cuatro días después de su desaparición

Por O Globo / Brasil / GDA
El cuerpo de Acquene Arradaza apareció en el mar con signos de tortura, cuatro días después de ser secuestrada en Tacloban.
El cuerpo de Acquene Arradaza apareció en el mar con signos de tortura, cuatro días después de ser secuestrada en Tacloban.







