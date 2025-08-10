Viva

Miss Universo 2025: estos son los países latinos que más coronas han ganado en la historia

Venezuela lidera el ranking latinoamericano de Miss Universo y ya están confirmadas las candidatas que irán por la corona en 2025

Por La Nación / Argentina / GDA
Sheynnis Palacios fue la nicaragüense que ganó el certamen de Miss Universo en este 2023. Ella es una de las figuras que participó en las protestas del 2018 en Nicaragua en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ios
América Latina acumula 25 coronas de Miss Universo y este 2025 varias representantes buscarán sumar un nuevo título para la región. La última ganadora latina fue la nicaragüense Sheynnis Palacios en el 2023.







notas iaMiss UniverseMahyla Roth
