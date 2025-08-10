Miss Universo 2025: estos son los países latinos que más coronas han ganado en la historia

América Latina acumula 25 coronas de Miss Universo y este 2025 varias representantes buscarán sumar un nuevo título para la región. La última ganadora latina fue la nicaragüense Sheynnis Palacios en el 2023.

El certamen Miss Universo, creado en 1952, es el concurso de belleza más reconocido a nivel mundial. Desde su inicio, América Latina se ha consolidado como una región clave en la historia del evento, con múltiples ganadoras que marcaron época.

La edición número 74 se realizará en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Los países latinoamericanos con más coronas

La primera hispana que conquistó el título fue la peruana Gladys Zender en 1957. Sin embargo, Perú no figura entre los países con más victorias.

El liderazgo lo mantiene Venezuela, con 7 reinas. Este país ocupa el segundo lugar mundial, superado únicamente por Estados Unidos, que suma 9 títulos.

En segundo lugar en América Latina está Puerto Rico, con 5 coronas. El tercer puesto lo ocupa México, con 3 ganadoras.

La primera Miss Universo de la historia fue la finlandesa Armi Kuusela, quien ganó en 1952 con 17 años.

Reinas latinas que hicieron historia

A lo largo de los años, 25 mujeres latinoamericanas han logrado la corona, distinguiéndose por su belleza, disciplina y compromiso social.

Venezuela: Maritza Sayalero (1979), Irene Sáez (1981), Bárbara Palacios (1986), Alicia Machado (1996), Dayana Mendoza (2008), Stefanía Fernández (2009) y María Gabriela Isler (2013).

Puerto Rico: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

México: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Otras ganadoras latinas incluyen a Luz Marina Zuluaga (Colombia, 1958), Paulina Vega (Colombia, 2014), Norma Beatriz Nolan (Argentina, 1962), Iêda Maria Vargas (Brasil, 1963), Martha Vasconcellos (Brasil, 1968), Cecilia Bolocco (Chile, 1987), Justine Pasek (Panamá, 2002), Amelia Vega (República Dominicana, 2003) y Sheynnis Palacios (Nicaragua, 2023).

Las candidatas latinas para Miss Universo 2025

Hasta el momento, las representantes confirmadas para el certamen en Tailandia son:

Karla Bacigalupo ( Perú )

) Alejandra Fuentes ( Honduras )

) Yessica Hausermann ( Bolivia )

) Mahyla Roth ( Costa Rica )

) Lina Luaces ( Cuba )

) Raschel Paz ( Guatemala )

) Aldana Masset ( Argentina )

) Mirna Caballini ( Panamá )

) Inna Moll ( Chile )

) Nadia Mejía ( Ecuador )

) Yamilex Hernández ( Miss Universe Latina 2025 )

) Stephany Abasali (Venezuela)

Las participantes cumplirán una agenda exigente, con reglas claras y compromisos durante todo el año de reinado. Cualquier incumplimiento podría implicar descalificación o sustitución por la primera finalista.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.