Actor revela por qué rechazó papel de Vin Diesel en ‘Rápidos y Furiosos’ y asegura que no se arrepintió

Timothy Olyphant explicó por qué rechazó 'Rápidos y Furiosos' y no lamenta que Vin Diesel asumiera el papel que lo volvió icónico.

El personaje Dominic Toretto de la saga Rápidos y Furiosos se asocia de inmediato con Vin Diesel, quien protagonizó casi todas las entregas y recibió millonarios pagos por su trabajo. Sin embargo, el papel pudo ser de otro actor.

Timothy Olyphant, recordado por filmes como Duro de Matar 4.0 (2007), Hitman (2007) y A Trilha (2009), rechazó en el 2001 la oferta de interpretar a Toretto en la primera película.

En entrevista con la revista The Hollywood Reporter, publicada este martes 12, explicó que no siente remordimientos pese a que Diesel acumuló al menos $124 millones por su participación en la franquicia.

Olyphant indicó que su decisión tuvo relación con su rechazo a los altos niveles de fama. Aseguró que, en la mayoría de los casos, agradece no haberse vuelto más conocido de lo que ya es, porque habría sido negativo para todos los involucrados.

En el 2022, Neal H. Moritz, productor de la saga, contó que Universal Pictures solo daría luz verde al proyecto si Olyphant aceptaba el papel. Tras su negativa, se convocó a Diesel, que en ese momento no había encabezado grandes producciones.

Timothy Olyphant participó en la película 'Deadwood' de HBO. (Warrick Page/Warrick Page/HBO)

Aunque Diesel protagonizó la primera cinta, evitó participar en la segunda entrega para proteger lo que consideraba el legado del filme original. Su regreso se dio con una breve aparición en Rápidos y Furiosos: Reto en Tokio (2004), la tercera parte de la serie.

El proyecto más reciente de Olyphant es la serie Alien: Earth, derivada de una franquicia cinematográfica de ciencia ficción.

Sobre su vida como figura pública, dijo que no padece los problemas típicos de las celebridades y que disfruta de la posibilidad de trabajar con grandes nombres de la industria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.