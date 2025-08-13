Viva

Actor revela por qué rechazó papel de Vin Diesel en ‘Rápidos y Furiosos’ y asegura que no se arrepintió

Timothy Olyphant rechazó interpretar a Dominic Toretto en 2001 y asegura que no cambiaría esa decisión, aunque le costó millones

Por O Globo / Brasil / GDA
Timothy Olyphant explicó por qué rechazó 'Rápidos y Furiosos' y no lamenta que Vin Diesel asumiera el papel que lo volvió icónico.







