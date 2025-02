Murió Peter ‘Navy’ Tuiasosopo, actor de ‘Rápidos y furiosos’ y ‘Street Fighter’

Peter Navy Tuiasosopo, actor que participó en películas como Rápidos y furiosos y Street Fighter, falleció el 10 de febrero, a los 61 años. Así lo confirmó Manoah Peter Tuiasosopo, hijo del artista en su cuenta de Facebook. De acuerdo con declaraciones dadas por Manoah a TMZ, Tuiasosopo murió debido a un ataque cardíaco.

“Continuaremos viviendo con él en espíritu y, aunque estamos profundamente entristecidos, no tenemos duda de que está en el cielo junto a sus hermanos, hermanas, padres, hija y Jesús, libre de dolor. Su fortaleza, amor, compasión y bondad se sentirán por siempre. Mi familia y yo discutiremos las decisiones sobre una adecuada celebración de Vida y anunciaremos los detalles una vez que estén preparados”, escribió el joven en un posteo.

Peter "Navy" Tuiasosopo tenía 61 años y falleció de un ataque cardíaco. (IMDb/IMDb)

Peter Tuiasosopo interpretó a un guardia en la cinta Rápidos y furiosos y al personaje Edmond Honda en Street Fighter. Además, tuvo varios papeles en televisión, en series como Easy Money, The Young and the Restless y New Girl.

Antes de su paso por la gran pantalla, durante los años 80, tuvo una corta carrera en el fútbol americano profesional, específicamente en los equipos St. Louis Cardinals y Los Angeles Rams.