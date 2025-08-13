Leonardo DiCaprio fue detenido en Ibiza por policías que no lo reconocieron

DiCaprio fue registrado por policías en Ibiza que no lo identificaron de inmediato mientras intentaba entrar a una fiesta privada.

El actor Leonardo DiCaprio vivió un momento tenso en Ibiza cuando él y su grupo de amigos fueron detenidos por la policía, que no lo reconoció.

El hecho ocurrió a principios de este mes, en las afueras de una fiesta exclusiva organizada por la marca de tequila Patrón y el actor español Aron Piper, en una villa privada de la isla, según información del medio Daily Mail.

LEA MÁS: A los 50 años, Leonardo DiCaprio revela la edad que cree tener y sorprende a sus seguidores

Imágenes difundidas por el medio británico, muestran al actor de 50 años rodeado por policías, mientras lo acompañaban su pareja, la modelo Vittoria Ceretti, de 27 años, y varios amigos.

Según Daily Mail, testigos indicaron que los oficiales no reconocieron al actor en un primer momento, por lo que solicitaron su identificación.

Después del procedimiento, DiCaprio, su pareja y amigos recibieron autorización para ingresar a la fiesta.

😵​ 👮 Leonardo DiCaprio, parado por la Guardia Civil tras acudir a una exclusiva fiesta en Ibiza



🎉​ Al parecer, la celebración no cumplía con los parámetros de seguridad establecidos, por lo que habría sido considerada "ilegal".



Más detalles aquí 🔗 https://t.co/xMSvu4mnTR pic.twitter.com/P5Llicnj0r — elEconomista.es (@elEconomistaes) August 13, 2025

Desde 2008, el actor ha visitado Ibiza de forma frecuente como destino de descanso durante el verano. En sus primeras visitas, el actor buscaba mantener un perfil bajo, evitando a los fotógrafos y permaneciendo en yates, con pocas paradas en tierra firme.

Sin embargo, en 2023 aumentó la frecuencia de sus viajes a la isla. En 2024 comenzó a asistir con más regularidad a eventos sociales, generalmente acompañado de su pareja.

LEA MÁS: Katy Perry recibe multa por grabar un videoclip en zona protegida de Ibiza

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.