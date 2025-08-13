Leonardo DiCaprio fue detenido en Ibiza por policías que no lo reconocieron

El actor Leonardo DiCaprio vivió un momento tenso en Ibiza cuando él y su grupo de amigos fueron detenidos por la policía, que no lo reconoció.
El hecho ocurrió a principios de este mes, en las afueras de una fiesta exclusiva organizada por la marca de tequila Patrón y el actor español Aron Piper, en una villa privada de la isla, según información del medio Daily Mail.
LEA MÁS: A los 50 años, Leonardo DiCaprio revela la edad que cree tener y sorprende a sus seguidores
Imágenes difundidas por el medio británico, muestran al actor de 50 años rodeado por policías, mientras lo acompañaban su pareja, la modelo Vittoria Ceretti, de 27 años, y varios amigos.
Según Daily Mail, testigos indicaron que los oficiales no reconocieron al actor en un primer momento, por lo que solicitaron su identificación.
Después del procedimiento, DiCaprio, su pareja y amigos recibieron autorización para ingresar a la fiesta.
😵 👮 Leonardo DiCaprio, parado por la Guardia Civil tras acudir a una exclusiva fiesta en Ibiza— elEconomista.es (@elEconomistaes) August 13, 2025
🎉 Al parecer, la celebración no cumplía con los parámetros de seguridad establecidos, por lo que habría sido considerada "ilegal".
Más detalles aquí 🔗 https://t.co/xMSvu4mnTR pic.twitter.com/P5Llicnj0r
Desde 2008, el actor ha visitado Ibiza de forma frecuente como destino de descanso durante el verano. En sus primeras visitas, el actor buscaba mantener un perfil bajo, evitando a los fotógrafos y permaneciendo en yates, con pocas paradas en tierra firme.
Sin embargo, en 2023 aumentó la frecuencia de sus viajes a la isla. En 2024 comenzó a asistir con más regularidad a eventos sociales, generalmente acompañado de su pareja.
LEA MÁS: Katy Perry recibe multa por grabar un videoclip en zona protegida de Ibiza
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.