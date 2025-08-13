Viva

Leonardo DiCaprio fue detenido en Ibiza por policías que no lo reconocieron

El actor fue interceptado cuando caminaba hacia una fiesta privada junto a su pareja Vittoria Ceretti y un grupo de amigos

Por El Universal / México / GDA
DiCaprio fue registrado por policías en Ibiza que no lo identificaron de inmediato mientras intentaba entrar a una fiesta privada.
DiCaprio fue registrado por policías en Ibiza que no lo identificaron de inmediato mientras intentaba entrar a una fiesta privada. (Archivo/Archivo)







