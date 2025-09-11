Australia investiga a un influencer estadounidense por luchar con cocodrilos

Las autoridades ambientales del estado de Queensland, en Australia, abrieron una investigación contra el influencer estadounidense Mike Holston, conocido en redes sociales como @therealtarzann, por publicar videos donde aparece luchando con cocodrilos salvajes, lo cual constituye una actividad ilegal y de alto riesgo en ese país.

Los hechos se dieron a conocer luego de que Holston difundiera en su cuenta de Instagram grabaciones en las que se observa interactuando de forma directa con cocodrilos de agua salada y de agua dulce.

En los videos, el hombre aparece con el torso descubierto, sumergiéndose en cuerpos de agua y sujetando a los reptiles por el cuello.

En una de las escenas, incluso se muestra con el brazo ensangrentado tras un aparente enfrentamiento con uno de los animales.

Según explicó el propio influencer, sus publicaciones tienen fines educativos, sin embargo, las imágenes generaron rechazo en Australia, donde el trato con fauna protegida está regulado de forma estricta.

En ese país, interferir con un cocodrilo de agua salada puede acarrear una multa máxima de $24.800, según lo establece la normativa vigente.

El Departamento de Medioambiente de Queensland confirmó que investiga activamente el caso y evalúa la aplicación de medidas legales, incluida una posible multa, con el fin de disuadir a otras personas de realizar actos similares. Las autoridades calificaron la conducta del influencer como extremadamente peligrosa e ilegal.

Este no es el primer incidente de este tipo que genera indignación en Australia. En marzo, otra influencer de Estados Unidos se vio envuelta en una polémica después de difundirse un video en el que, presuntamente, molestaba a una cría de wombat, un marsupial nativo del país. El caso también provocó reacciones negativas debido a la sensibilidad con la que se protege la fauna australiana.

