Australia investiga a un influencer estadounidense por luchar con cocodrilos

Influencer es investigado por grabarse luchando con cocodrilos salvajes, las acciones podrían costarle una alta multa

Por AFP
Un influencer estadounidense enfrenta investigación en Australia tras grabarse peleando con cocodrilos salvajes, una práctica ilegal y riesgosa.
Un influencer estadounidense enfrenta investigación en Australia tras grabarse peleando con cocodrilos salvajes, una práctica ilegal y riesgosa. (IG/@therealtarzann/IG/@therealtarzann)







