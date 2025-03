Influencer que hizo ‘dominadas’ sobre cocodrilos en el río Tárcoles sufre grave accidente

El influencer argentino Gero Arias, recordado por arriesgar su vida al hacer dominadas sobre cocodrilos en el río Tárcoles, sufrió un accidente que lo obligará a pausar sus actividades.

En sus redes sociales narró lo ocurrido. “Fui a acompañar a mi papá a subir un cerro y, mientras ascendíamos, me agarré de una piedra muy grande que se desprendió. Empecé a caer cuesta abajo, rebotando entre las rocas durante aproximadamente 10 metros. La piedra que se soltó cayó sobre mis dedos”, explicó.

Durante ese momento temió por su vida. “Créanme que fue algo que me dejó muy marcado. Literalmente pensé que no la contaba”, publicó.

Acompañó el mensaje con un video en Twitter, que luego eliminó debido a la crudeza de las imágenes. El accidente provocó la amputación de las falanges distales de los dedos índice y anular de su mano izquierda, es decir, las puntas de los dedos.

El influencer argentino Gero Arias sufrió un accidente en un cerro. Se le amputaron partes de dos dedos y deberá pausar su actividad deportiva. (Instagram/Instagram)

En un principio, muchos seguidores se mostraron incrédulos, pero el creador de contenido publicó este martes 26 de marzo un mensaje donde resumió lo ocurrido y confirmó que era real.

“Ahora todos pueden sacar sus conclusiones. Estoy seguro de que siempre van a buscar algo para criticarme, pero creo que subestiman el tipo de persona que soy. De igual manera, agradezco a quienes me creyeron desde el principio”, escribió.

Arias expresó su alivio de que las lesiones fueran en sus dedos y no en su cabeza. Sin embargo, lamentó que su padre presenciara el angustiante momento.

“Fue un accidente que le podría haber pasado a cualquiera. No estaba arriesgando mi vida ni haciendo nada peligroso. Solo acompañaba a mi papá a subir el cerro. A él le tocó verlo y vivirlo en primera persona. Con mi papá al frente, nunca haría algo que pusiera mi vida en riesgo”, afirmó.

Ahora deberá hacer una pausa en su contenido de flexiones y boxeo mientras se recupera de la lesión.

La polémica de Gero Arias en Costa Rica

Gero Arias es recordado en Costa Rica, sobre todo luego de que en agosto del 2024 llegó al país para continuar con reto de una dominada más por día. En aquel momento lo hizo en el Río Tarcoles, lo que despertó la polémica por realizar el ejercicio en el puente, peligrando de caer hacia las aguas repletas de cocodrilos.

Arias, con más de un millón de seguidores en Instagram, recibió múltiples comentarios sobre su seguridad tras la publicación de los videos en Costa Rica. Algunos seguidores le dijeron: “Bro, haz tu contenido, pero no arriesgues tanto tu vida”, “Ya esto es demasiado, no vale que arriesgues tu vida, con que hagas las dominadas nos basta”, “Tu contenido es motivador, pero no vale la pena hacer este tipo de cosas”, entre otros.

En aquel momento, las autoridades frustraron su ejercicio.