Policía frustra peligrosa hazaña de ‘influencer’ argentino sobre el río Tárcoles

El influencer argentino Gerónimo Arias, conocido en redes sociales como Gero Arias , intentó realizar dominadas en el puente sobre el río Tárcoles, a pesar del peligro que representaban los cocodrilos en el agua. Esta acción formaba parte de su reto personal de realizar una dominada más cada día, pero el intento fue frustrado por la policía.

Una dominada es un ejercicio en el que la persona cuelga su cuerpo de una estructura estática, comúnmente conocida como barra, sujetándose con las manos. Luego, realiza una flexión de brazos para elevar su cuerpo hasta que la barbilla o el pecho toquen la barra.

Arias publicó tres videos en su cuenta de Instagram donde relata el momento. “Estoy cumpliendo un sueño”, escribió en la primera publicación.

“Nos vinimos al río Tárcoles, que es un río repleto de cocodrilos esperando comida (...). Qué épico sería hacer dominadas con cocodrilos abajo, pero dije: ‘Es imposible, ¿dónde lo voy a hacer? En Costa Rica’”, explicó en el video, mientras mostraba la barra que utilizaría para el peligroso ejercicio.

En ese video, uno de sus amigos le advirtió: “Si cae, no hay chance de que salga vivo”, mientras reían y mostraban a los cocodrilos en el río antes del reto.

La Fuerza Pública intervino y ordenó al influencer argentino Gero Arias abandonar su peligroso reto sobre el puente del río Tárcoles.

En un segundo video, publicado este domingo, se muestra al argentino listo para realizar las dominadas, asegurando que los cocodrilos lo estaban esperando. Para completar su reto del día, debía realizar 238 dominadas, pero en un tercer video reveló que las dominadas no salieron como esperaba.

Arias, con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, recibió múltiples comentarios sobre su seguridad tras la publicación de los videos. Algunos seguidores le dijeron: “Bro, haz tu contenido, pero no arriesgues tanto tu vida”, “Ya esto es demasiado, no vale que arriesgues tu vida, con que hagas las dominadas nos basta”, “Tu contenido es motivador, pero no vale la pena hacer este tipo de cosas”, entre otros.

En su último video, Arias insistió en que disfruta de realizar estos retos, a pesar de las críticas de algunos seguidores.

“Ustedes no lo hagan, que lo haga yo no significa que los incentive a intentarlo”, comentó en su video, donde mostró que alcanzó las 160 dominadas antes de que la Fuerza Pública interviniera, solicitándole que subiera y “dejara la payasada”.

El joven afirmó que deberá empezar de cero sus dominadas este domingo, en su último día en Costa Rica, tras la intervención de las autoridades.