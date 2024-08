Gigi Hadid enfrenta críticas sobre su físico y revela su lucha contra enfermedad autoinmune

Gigi Hadid, una de las figuras más reconocidas en la industria de la moda, decidió poner fin a las constantes críticas sobre su físico al revelar públicamente que tiene una rara enfermedad autoinmune. Según expresó la joven estadounidense en una publicación que luego borró en X, tiene tiroiditis de Hashimoto, una condición que afecta la glándula tiroides y ha generado cambios visibles en su cuerpo, algo que no ha pasado desapercibido para los seguidores y críticos en redes sociales.

Hadid reveló que lidia con esta enfermedad desde hace varios años, aunque su diagnóstico se dio cuando ya había iniciado su carrera como modelo. En este sentido, compartió que, antes de ser diagnosticada, su cuerpo mostraba síntomas como retención de líquidos e inflamación, lo que provocaba que algunos la consideraran “demasiado grande” para el mundo de la moda.

“Para aquellos que están tan decididos a explicar por qué mi cuerpo cambió a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando comencé a los 17 años todavía no me habían diagnosticado la enfermedad de Hashimoto”, escribió la joven, que actualmente tiene 29 años. Y agregó: “Aunque el estrés y los viajes excesivos también pueden afectarme, siempre comí lo mismo, pero mi cuerpo lo maneja de manera diferente ahora que mi salud está mejor”.

Con el tratamiento adecuado, la actual pareja de Bradley Cooper experimentó una mejora en su salud, aunque esto vino acompañado de una notoria pérdida de peso. Sin embargo, la modelo dejó claro que su delgadez actual no refleja necesariamente la imagen que desea proyectar, sino que es el resultado de un mejor manejo de su enfermedad. “Puede que sea ‘demasiado flaca’ para ti. Honestamente, no es lo que quiero ser, pero me siento más saludable internamente y sigo aprendiendo y creciendo con mi cuerpo todos los días, como todos”, enfatizó en un posteo.

Gigi Hadid respondió a quienes la acusan de consumir drogas

En su mensaje, Hadid abordó directamente las acusaciones de que su cambio físico podría estar relacionado con el uso de drogas. La modelo nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, negó rotundamente tales insinuaciones, subrayando que su delgadez es producto de su tratamiento y no de ningún comportamiento nocivo. “No es para juzgar a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejen de ponerme en esa caja sólo porque no entienden la forma en que mi cuerpo maduró”, afirmó.

Hadid concluyó su declaración haciendo un llamado a la empatía en redes sociales. En lugar de criticar a quienes no comprenden o se desconocen, invitó a sus seguidores a ser más benévolos. “Usa tu energía para apoyar a aquellos que admiras en lugar de ser cruel con ellos”, sentenció.

Enfermedad de Hashimoto: ¿Qué es y cómo afecta?

Según el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la enfermedad de Hashimoto es un “trastorno autoinmunitario que causa hipotiroidismo o tiroides hipoactiva”. “En raras ocasiones, la enfermedad puede causar hipertiroidismo, o tiroides hiperactiva”, señala el portal oficial. Además, señala que en las personas que tienen esta condición, “el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan la glándula tiroidea”.

