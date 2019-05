No es la primera vez que Hedges -que por cierto es el padre de Lucas Edges– construye en el cine historias de familias sometidas a un elemento adverso o disfuncional. Ya sea con risas, o con lágrimas, en 1993 lo hizo con ¿A quién ama Gilbert Grape? – cuyo relató adaptó de su propia novela–, y también con Retrato de abril (Pieces of April, 2003) y Un niño grande (About Boy, 2002).