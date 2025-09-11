Viva

La absurda dieta de 10.000 calorías con la que famoso actor levantó 510 kg y rompió récord mundial

Hafthor Björnsson de ‘Game of Thrones’, impuso un nuevo récord mundial de deadlift con 510 kg gracias a una dieta, conozca los detalles

Por O Globo / Brasil / GDA
Thor superó su propia marca y rompió el récord mundial al levantar 510 kg, acompañado de una dieta con 10.000 calorías diarias.
Thor superó su propia marca y rompió el récord mundial al levantar 510 kg, acompañado de una dieta con 10.000 calorías diarias. (IG/@reignbodyfuel/IG/@reignbodyfuel)







