La absurda dieta de 10.000 calorías con la que famoso actor levantó 510 kg y rompió récord mundial

Thor superó su propia marca y rompió el récord mundial al levantar 510 kg, acompañado de una dieta con 10.000 calorías diarias.

Hafthor Júlíus Björnsson, conocido por interpretar al personaje La Montaña en la serie Game of Thrones, alcanzó un nuevo récord mundial en deadlift al levantar 510 kg durante una competencia.

Con esta hazaña, se convirtió en la única persona en el mundo que ha levantado más de 500 kg en tres ocasiones distintas.

La marca más reciente se logró el pasado sábado. Esta superó los 505 kg que el mismo atleta había levantado en junio, durante la Competencia Eisenhart Black.

El primer levantamiento por encima de los 500 kg lo realizó en 2020, cuando alzó 501 kg en una sesión fuera de competencia oficial, superando la anterior marca de 500 kg establecida por el británico Eddie Hall en 2016.

Björnsson, de 36 años, mide 1,85 m y pesa más de 204 kg. Su preparación para este tipo de eventos incluye una dieta estructurada en cinco tiempos de comida que suma 10.000 calorías diarias, según el medio británico Daily Star.

La primera comida del día incluye 250 g de bife de fraldinha, dos huevos, 60 g de avena, 100 g de fresas y 50 g de arándanos. Posteriormente, consume 250 g de filete de res acompañado de 140 g de arroz cocido en caldo de pollo y 100 g de espinacas.

En la tercera comida incorpora 225 g de bacalao, 100 g de espinacas y 250 g de papas. Luego, su cuarto plato contiene 225 g de salmón, 100 g de arroz y 100 g de calabacín. Finalmente, cierra el día con 250 g de yogur, 100 g de frutas rojas y 30 g de mantequilla de almendra o de maní.

Este régimen calórico extremo se ajusta a la intensidad de los entrenamientos del actor y halterofilista, quien confesó que el pasado sábado estuvo cerca de levantar 530 kg. También indicó que su meta futura se orienta hacia los 550 kg.

Tres récords históricos en una misma categoría

Con este tercer levantamiento exitoso, Björnsson consolidó las tres marcas más altas registradas en la historia del deadlift: 501 kg, 505 kg y 510 kg. Ningún otro competidor ha logrado semejante secuencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.