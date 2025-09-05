Estos récords Guinness parecen imposibles de romper: uno lleva intacto desde 1730

Estos récords desafían la lógica: algunos se remontan al siglo XVIII y aún no encuentran competidor.

Cada año, el Guinness World Records destaca hazañas sorprendentes realizadas por personas de todo el mundo. Sin embargo, algunas de ellas han permanecido imbatibles durante décadas.

Según la organización, ciertos logros podrían ser tan extraordinarios que “probablemente nunca serán superados”. Aquí se enumeran algunos de los más insólitos.

La nariz más larga

Uno de los registros más antiguos corresponde a Thomas Wedders, un artista de circo que vivió en Inglaterra en el siglo XVIII. Su nariz medía 19 centímetros y, desde 1730, ninguna otra persona ha logrado igualar o superar esa longitud.

Nariz más larga (Guinness World Records/Guinness World Records)

El hombre más alto del mundo

En 1940, Robert Pershing Wadlow fue medido con una altura de 2,90 metros, lo que lo convirtió en el hombre más alto de la historia. Wadlow, originario de Estados Unidos, necesitaba consumir 8.000 calorías al día para mantener su cuerpo. Tras 85 años, nadie ha alcanzado su tamaño.

La estatura que sigue sin competencia (Guinness World Records/Guinness World Records)

La dieta más extrema

El francés Michel Lotito, conocido como Monsieur Mangetout, obtuvo un reconocimiento único por parte del Guinness debido a su dieta fuera de lo común.

Lotito consumía objetos como vidrio, metal e incluso una aeronave entera. Sufría una condición médica poco frecuente que lo impulsaba a ingerir elementos no comestibles. Tras un extenso proceso de adaptación, desarrolló la capacidad de digerir materiales extremos.

El hombre que comía aviones (Guinness World Records/Guinness World Records)

La caída libre más larga sobrevivida sin paracaídas

El 26 de enero de 1972, la azafata Vesna Vulović, originaria de Serbia, cayó desde 10.160 metros de altura luego de que su avión se desintegrara en el aire. Permaneció en coma durante 27 días y estuvo 16 meses hospitalizada. Posteriormente, se recuperó casi por completo, aunque quedó con una leve dificultad para caminar.

Una caída libre sin paracaídas (Guinness World Records/Guinness World Records)

La mayoría de las veces alcanzado por un rayo

El guardabosques Roy Sullivan, de Estados Unidos, logró sobrevivir a siete impactos de rayo entre 1942 y 1977. Algunas descargas le provocaron lesiones menores, como la pérdida de uñas o cejas. En otras ocasiones, sufrió quemaduras en el pecho, el abdomen o las piernas.

Roy Sullivan, an American park ranger, was struck by lightning 7 times between 1942 and 1977. He survived all of them and was nicknamed 'Human Lightning Rod'. He's recognized by the Guinness World records as the person struck by lightning the most number of times. pic.twitter.com/LD8JQ2MABh — Creepy.org (@creepydotorg) February 14, 2024

El avión más pesado remolcado por un hombre

El canadiense Kevin Fast, experto en pruebas de fuerza extrema, arrastró un avión de 188,83 toneladas por 8,8 metros. Esta proeza lo hizo merecedor del récord de “la aeronave más pesada arrastrada por un hombre”. Según el Guinness, la hazaña implica tal dificultad que parece poco probable que alguien más la logre superar.

Cuando la fuerza humana mueve un avión (Guinness World Records/Guinness World Records)

