Ciencia

Una filmación inédita de 1933 muestra al hombre más alto de la historia interactuando con una niña

Robert Wadlow apareció en una grabación inédita de 1933, donde comparte su cumpleaños con una niña en Illinois

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El Guinness difundió una grabación inédita del hombre más alto del mundo durante su adolescencia, en 1933.
El Guinness difundió una grabación inédita del hombre más alto del mundo durante su adolescencia, en 1933. (Guinness World Records/Guinness World Records)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGuinness World RecordsRobert Wadlow
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.