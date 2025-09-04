Ciencia

Un loro logra insólito récord mundial: clasifica colores con precisión en solo 33,5 segundos

Xiaogui, un loro entrenado en China, clasificó 10 bolas por color en tiempo récord y fue reconocido por el Guinness World Records

Por O Globo / Brasil / GDA
Un papagayo en China clasificó 10 bolas por color en 33,5 segundos y logró un récord mundial reconocido por Guinness.
Un loro en China clasificó 10 bolas por color en 33,5 segundos y logró un récord mundial reconocido por Guinness. (O Globo/GDA)







O Globo / Brasil / GDA

