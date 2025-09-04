Un loro logra insólito récord mundial: clasifica colores con precisión en solo 33,5 segundos

Un loro en China clasificó 10 bolas por color en 33,5 segundos y logró un récord mundial reconocido por Guinness.

Un loro llamado Xiaogui clasificó 10 bolas de colores en cajas correspondientes en solo 33,5 segundos. La hazaña le otorgó un lugar en el Guinness World Records por haber identificado los colores en el menor tiempo registrado hasta ahora para un ave de su especie.

El récord se logró en noviembre de 2024, pero fue hasta el martes 2 de setiembre de 2025 que el organismo internacional divulgó el video con la prueba.

LEA MÁS: Estudio desafía creencias sobre el tamaño del cerebro en animales

Xiaogui vive junto a su dueño, Qin Feng, en China. El animal participó en una prueba que consistía en colocar 10 bolas en cajas con colores coincidentes. Las bolas, hechas de pajilla, estaban desordenadas y el reto era ubicarlas correctamente en el menor tiempo posible.

En el video oficial se observa cómo Xiaogui toma una bola a la vez y la introduce en la caja del color que le corresponde. El animal muestra gran agilidad y precisión durante el proceso.

Durante el reto, Xiaogui casi se confunde con dos tonalidades similares: una bola verde clara estuvo a punto de caer en una caja verde oscura. Sin embargo, el papagayo detectó el error y corrigió de inmediato.

Feng adoptó al loro en 2020, cuando aún era una cría. Con el tiempo, notó que Xiaogui sentía una gran atracción por los objetos coloridos.

Por ese motivo, comenzó a entrenarlo para identificar colores y asociarlos con espacios específicos. Según el video, el ave demostró un aprendizaje sobresaliente.

Guinness World Records calificó el logro como una muestra excepcional de inteligencia animal.

LEA MÁS: Los perros comprenden mejor cuando se les habla despacio, según estudio

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.