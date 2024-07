Channing Tatum y su profundo agradecimiento a Ryan Reynolds: ‘Casi nadie me apoyó como él en esta industria’

Channing Tatum luchó durante años por llevar a la pantalla grande una película de Gambito, un personaje de Marvel. Sin embargo, cuando Disney adquirió FOX, el proyecto se canceló. Ahora, gracias a Ryan Reynolds, Tatum tuvo una oportunidad especial de interpretar al X-Men en Deadpool & Wolverine. En una emotiva publicación en sus redes sociales, Tatum expresó su gratitud hacia Reynolds.

Durante la película protagonizada por Reynolds y Hugh Jackman, los personajes llegan a un limbo donde encuentran a Gambito, interpretado por Tatum. Este cameo es significativo ya que Tatum había impulsado el proyecto de una película de Gambito por más de cinco años antes de que fuera cancelado.

Tras el estreno, Tatum compartió sus sentimientos en Instagram: “Estaba sentado entre el público cuando Ryan mostró el primer vistazo a la primera Deadpool, y yo corrí detrás de bambalinas, lo encontré, le pegué un abrazo y le dije ´no lo puedo creer, lo lograste´. Fue perfecto. En esa época, casi no lo conocía. Pero desde ese momento, casi nadie me apoyó como él en esta industria. Pensé que había perdido a Gambito para siempre, pero Ryan peleó por mí y por Gambito. Probablemente esté en deuda con él para siempre, porque no estoy seguro cómo podría llegar a igualarle lo que esto ha significado para mí. Te amo, amigo”.

Tatum expresa su gratitud a Reynolds por su apoyo en interpretar a Gambito en Deadpool & Wolverine. (Instagram @channingtatum)

Más adelante, Tatum continuó con su agradecimiento y concluyó: “Todo sucede por una razón. Estoy tan agradecido de formar parte de esta película. En mi opinión, es una obra maestra. Es pura diversión cabrona. Literalmente me la pasé gritando en la sala”.

Ryan Reynolds también respondió en redes sociales: “Él no solo es un talento que aparece de a uno por generación, sino que también es un buen tipo. Yo sé lo que se siente desear darle vida a un personaje. Chan logró eso. Y puso en pantalla la versión más genuina de ese personaje, como si hubiera nacido para interpretarlo”.

Vea el tráiler de Deadpool & Wolverine

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.