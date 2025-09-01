Viva

El récord imbatible de Messi que ni Taylor Swift logró romper

Un anuncio sentimental no logró superar a una inesperada publicación que domina Instagram desde 2022

Por La Nación / Argentina / GDA
Taylor Swift anunció su boda, pero Messi sigue con el post más popular en Instagram con la foto tras ganar el Mundial.
Taylor Swift anunció su boda, pero Messi sigue con el post más popular en Instagram con la foto tras ganar el Mundial. (La Nación Argentina Instagram/@leomessi @taylorswift/La Nación Argentina Instagram/@leomessi @taylorswift)







