El récord imbatible de Messi que ni Taylor Swift logró romper

Taylor Swift anunció su boda, pero Messi sigue con el post más popular en Instagram con la foto tras ganar el Mundial.

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Sin embargo, la publicación no consiguió alcanzar el récord de likes en Instagram que mantiene Lionel Messi desde diciembre de 2022.

El 26 de agosto, la cantante estadounidense y el jugador de fútbol americano compartieron una serie de imágenes para anunciar su compromiso.

LEA MÁS: ¿Quién es Travis Kelce? El jugador de la NFL que se casará con Taylor Swift y ya ganó tres Super Bowl

En menos de un minuto, la publicación superó el millón de me gusta. Dos días después, acumuló cerca de 34 millones de interacciones. A pesar del impacto generado, la cifra se quedó corta frente al histórico posteo del futbolista argentino.

El mensaje de la artista decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, acompañado de la canción So High School, dedicada por Swift a su pareja. En las imágenes, se mostró el anillo de compromiso y parte de la propuesta romántica. Actualmente la publicación tiene 35 milones de me gusta.

Lionel Messi, quien actualmente tiene 506 millones de seguidores, publicó en diciembre de 2022 una imagen en la que celebró con la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final del Mundial de Catar. Esa fotografía alcanzó más de 74 millones de likes, lo que la convirtió en la publicación con más interacciones de Instagram hasta el momento.

El texto del argentino describía la emoción por lograr el título y agradecía a su familia, seguidores y compañeros de equipo. En la publicación, destacó el esfuerzo colectivo de la selección argentina y la importancia de la unión para alcanzar los objetivos.

Antes de ese hito, la imagen con más me gusta en la red social era una simple foto de un huevo publicada por la cuenta @world_record_egg en enero de 2019. La imagen había sido compartida con el único objetivo de superar el entonces récord de Kylie Jenner, quien tenía una publicación con 18 millones de likes. El huevo superó esa marca en solo nueve días y llegó a más de 60 millones.

Messi también ocupa el tercer lugar en el ranking histórico de la red social. Dos días después de consagrarse campeón, subió una fotografía donde aparece durmiendo con el trofeo. Esa imagen consiguió 53.725.303 interacciones.

A pesar del alcance masivo de Taylor Swift, quien suma 282 millones de seguidores, el récord de Messi sigue intacto. La diferencia en cantidad de seguidores y el contexto del logro deportivo parecen haber influido en que la marca del futbolista se mantenga como la más popular de la plataforma.

LEA MÁS: Heung-min Son cambió la Premier por la MLS y ya le ganó a Lionel Messi en un récord histórico

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.