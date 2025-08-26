¿Quién es Travis Kelce? El jugador de la NFL que se casará con Taylor Swift y ya ganó tres Super Bowl

Travis Kelce, jugador del equipo Kansas City Chiefs, nació en Ohio, Estados Unidos, y forma parte de la NFL desde 2013. Mide 1,80 metros, pesa más de 110 kilogramos y ocupa la posición de tight end, clave en la ofensiva del equipo que lidera el mariscal Patrick Mahomes.

Desde su llegada a los Chiefs, Kelce construyó una carrera histórica. El equipo lo seleccionó en la tercera ronda del Draft, y aunque su primera temporada se vio afectada por una lesión, se consolidó como líder absoluto en touchdowns por recepción en la historia de la franquicia, con 77 anotaciones.

LEA MÁS: ¡Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar!; así anunciaron su compromiso

Entre sus logros individuales figuran 814 recepciones en sus primeras diez temporadas, la mayor cantidad para un ala cerrada en ese periodo. También alcanzó 600 recepciones de primer down, la cuarta cifra más alta para su posición en la historia de la liga.

Su desempeño en playoffs ha sido determinante en el dominio reciente de los Chiefs. Kelce sumó 19 touchdowns en postemporada, la mayor cantidad entre alas cerradas, y solo superado por Jerry Rice entre todos los receptores. En 2021, lanzó un pase de touchdown y atrapó el pase decisivo en tiempo extra contra los Bills, en uno de los momentos más recordados del equipo.

Participó en las tres victorias de los Chiefs en el Super Bowl durante los últimos cinco años: LIV, LVII y LVIII. Solo otros cinco jugadores han compartido con él ese logro: Nick Allegretti, Harrison Butker, Chris Jones, Patrick Mahomes y James Winchester.

Taylor Swift dio a conocer su nuevo album en el programa de su comprometido Travis Kelce

Su liderazgo le permitió ser capitán ofensivo por siete años consecutivos. En 2023, recibió el People’s Choice Award como Atleta del Año.

Kelce también figura como celebridad fuera del campo. En 2016 participó en un programa de citas donde 50 mujeres, cada una de un estado distinto, compitieron por su atención. El formato incluyó cenas, paseos, bailes y coqueteos. Al final, inició un breve vínculo con Maya Benberry.

Entre 2017 y 2022 sostuvo una relación con la influencer Kayla Nicole. También actuó en la serie “Moonbase” y presentó el programa “Saturday Night Live”.

En una entrevista con Vanity Fair, comentó que no planea volver a los reality shows, aunque la experiencia lo hizo sentirse más cómodo con las cámaras.

En 2015 fundó Eighty-Seven & Running, una organización que brinda entrenamiento, orientación y oportunidades a jóvenes en situación vulnerable. Por esta labor, los Chiefs lo nominaron al premio Walter Payton al Hombre del Año en 2020.

Antes de iniciar su relación con Taylor Swift, Kelce ya había expresado interés por ella. Durante una entrevista, mencionó que le gustaría besarla, como parte de una broma. El vínculo surgió en la gira The Eras Tour, cuando asistió a un concierto en el Arrowhead Stadium. En esa ocasión, intentó entregarle una pulsera con su número de teléfono, siguiendo una tradición entre fanáticos de la cantante. Aunque no logró entregarla, ambos se encontraron posteriormente y comenzaron su romance.

En una entrevista en el programa “PatMcAffe Show”, Kelce dijo que le causó gracia la atención mediática que generó el noviazgo. Afirmó que la cantante no interactuó con él en el concierto porque debía cuidar su voz para interpretar 44 canciones por espectáculo.

LEA MÁS: Taylor Swift anunció su nuevo álbum: todo lo que se sabe sobre ‘The Life of a Showgirl’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.