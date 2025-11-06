Lionel Messi ya prepara su vida fuera del fútbol y reveló en qué quiere enfocarse

Messi explicó en Miami su interés en el mundo empresarial y señaló que su retiro del fútbol se encuentra cada vez más cerca.

Lionel Messi fue el invitado estelar del America Business Forum (ABF), evento realizado en Miami, Estados Unidos, que reunió a figuras destacadas del ámbito político, deportivo y financiero. El futbolista argentino cerró el encuentro con una charla en la que repasó su carrera profesional y reflexionó sobre su futuro fuera de las canchas.

El capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami hizo un repaso por sus títulos y sacrificios durante décadas de competencia. También reveló que su retiro está cerca y expresó su interés por el mundo de los negocios.

Durante la conversación con Francis Suárez, alcalde de Miami, Messi confesó que el fútbol tiene una fecha de caducidad y que por ello ha empezado a enfocarse en el ámbito empresarial. Mencionó que, aunque siempre confió en su equipo de asesores, ahora desea involucrarse más y aprender sobre nuevas oportunidades fuera del deporte.

Messi sostuvo que el mundo empresarial le resulta atractivo y afirmó que ya comenzó a involucrarse en distintos sectores. Actualmente tiene intereses en su club Inter Miami, además de haber invertido en áreas como el sector hotelero, la moda, bebidas isotónicas y videojuegos.

El argentino señaló que esta nueva etapa apenas comienza. Aclaró que siempre dedicó toda su energía al fútbol, pero ahora sabe que se aproxima una nueva realidad y quiere prepararse para enfrentarla.

Aunque muchos imaginan que podría continuar ligado al deporte como técnico o dirigente, Messi no se refirió a esa posibilidad. Más bien, centró su discurso en su proceso de aprendizaje empresarial y su deseo de explorar este campo con mayor profundidad.

El público del ABF le brindó una ovación que sorprendió al mismo Messi, quien agradeció el recibimiento. El alcalde Suárez destacó que ningún otro invitado recibió una reacción similar, y aprovechó para preguntarle si los campeones nacen o se hacen. La respuesta de Messi fue introspectiva.

El jugador explicó que desde pequeño sintió que tenía un don para el fútbol, y que agradece a Dios por haber sido elegido entre tantos. No obstante, recalcó que su carrera requirió grandes sacrificios y esfuerzos constantes para pulir ese talento natural.

En la conversación también recordó su consagración en el Mundial de Catar 2022, el único trofeo que le faltaba. Describió ese momento como difícil de explicar por la magnitud de las emociones. Aseguró que fue un logro tan importante que no se puede comparar con nada más en su carrera profesional.

Messi lo describió como un momento único, similar a lo que experimentó con el nacimiento de sus hijos. Desde su infancia, soñó con ser campeón del mundo y lograrlo marcó un hito personal que nunca olvidará.

Durante el foro también mencionó la Copa Messi, un evento que reunirá a ocho de las mejores academias de fútbol del mundo en diciembre en Miami. Señaló que este tipo de iniciativas son clave para fomentar el desarrollo del deporte entre los jóvenes.

El evento reunirá equipos juveniles de diversas partes del mundo, y se esperan encuentros de alto nivel. Con ello, Messi busca seguir contribuyendo al crecimiento del fútbol incluso antes de finalizar su carrera.

