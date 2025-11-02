Las sorprendentes propiedades de lujo que Lionel Messi tiene en tres países

La Torre Porsche Design en Miami, donde Messi posee lujosos apartamentos, destaca por su ascensor que lleva el automóvil hasta la puerta del hogar.

Lionel Messi no solo destaca en el fútbol por sus múltiples títulos y reconocimientos. También construyó un portafolio inmobiliario de lujo en Argentina, España y Estados Unidos, con casas y apartamentos que combinan diseño, comodidad y exclusividad.

A lo largo de los años, el argentino invirtió decenas de millones en propiedades que reflejan su estilo de vida familiar y reservado. Estos son los detalles de sus inmuebles.

1. Barcelona, España

En 2009, adquirió una casa en Castelldefels, a 24 km de Barcelona, por $2 millones. Reformó la propiedad durante una década y compró la casa vecina, lo que elevó su valor actual a $7 millones.

Ubicada en el barrio de Bellamar, incluye gimnasio, spa, cine privado, piscina y campo de fútbol. También cuenta con una zona restringida para vuelos que garantiza privacidad.

2. Torre Porsche Design, Sunny Isles Beach, Miami

En 2019, invirtió en un apartamento en el piso 47 de esta exclusiva torre, donde los residentes pueden subir en ascensor directamente con sus automóviles. Hoy, posee al menos dos unidades con un valor total de $10,3 millones.

Una de las residencias tiene 330 m², piscina privada en la terraza y vista directa al Atlántico.

3. Edificio Regalia, Sunny Isles Beach, Florida

En 2021, compró el noveno piso completo del Regalia, por $7,3 millones. El apartamento ofrece 520 m² internos, cuatro suites, ventanales de piso a techo y una terraza de 190 m² que rodea toda la unidad.

Este edificio tiene solo 39 pisos, lo que garantiza máxima exclusividad.

4. Trump Royale, Miami

En la misma zona, Messi adquirió entre dos y tres unidades en el complejo Trump Royale, por $1,8 millones.

El complejo cuenta con 300 metros de playa privada, servicio de hotel cinco estrellas, piscinas y spa. Estas propiedades forman parte de su cartera de inversiones.

5. Rosario, Argentina

En su ciudad natal, construyó un complejo residencial privado sobre tres lotes, con un costo de $4 millones. La mansión posee entre 20 y 25 habitaciones, cine, gimnasio avanzado y garaje subterráneo para 15 vehículos.

Las habitaciones de huéspedes tienen acceso directo a las zonas de entretenimiento.

6. Ibiza, España

En 2022, Messi compró una mansión frente a la costa de Cala Tarida, propiedad del empresario suizo Philippe Amon. Pagó $12,5 millones por una residencia de 1.800 m² con ocho suites y amplias áreas exteriores.

Incluye piscina de gran tamaño, cancha de fútbol privada y un sótano adaptado para actividades recreativas. En 2024 enfrentó problemas de licencias y actos de vandalismo, aunque la propiedad sigue siendo su refugio vacacional.

7. París, Francia

Durante su paso por el Paris Saint-Germain, alquiló una casa de dos pisos en Neuilly-sur-Seine, ubicada a menos de 8 km del estadio. El alquiler mensual fue de $21.000. La vivienda tenía 300 m², ideal para la logística diaria.

8. Fort Lauderdale, Florida

En 2023, al llegar al Inter Miami, compró una casa frente a la vía Intracoastal por $10,75 millones.

La vivienda tiene más de 930 m², ocho habitaciones, 10 baños y un vestíbulo decorado con lámparas de vidrio Murano. El exterior incluye piscina tipo resort, spa y espacio para embarcaciones. La suite principal ocupa 150 m² y tiene balcón privado.

9. Cipriani Residences, Brickell, Miami

Su inversión más reciente está en una de las torres más lujosas de Brickell: Cipriani Residences Miami. Los apartamentos inician en $1,7 millones.

El edificio fue diseñado por Arquitectonica y decorado por el estudio 1508 London. Los residentes acceden a comodidades como piscinas, spa y bar privado, con servicios de estilo hotelero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.