Viva

Grammy 2026: de Bad Bunny al Dalái lama, una histórica premiación con defensa a los latinos

Con Benito haciendo historia como el gran ganador, este domingo 1. ° de febrero se entregaron los galardones a lo mejor de la música internacional

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Grammy 2026
Bad Bunny hizo historia en los Grammy al recibir el premio al álbum del año por su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', convirtiéndose así en la primera obra en español en obtener el máximo galardón de estos reconocimientos. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GrammyBad BunnyGrammy 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.