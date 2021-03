Ganadores veteranos del reggae: La categoría mejor álbum de reggae fue otra sorpresa de la jornada ya que la mayoría de sus nominados son artistas veteranos del género a excepción de Skip Marley, de 24 años y nieto de la leyenda Bob Marley. El gramófono fue para Toots & The Maytals por el disco Got To Be Tough. En la lista figuraban además Buju Banton, Maxi Priest y The Wailers; artistas con amplias trayectorias en la música.