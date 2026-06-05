‘Si tienen la oportunidad de ir, desaprovéchenla’: famoso chef de Costa Rica vuelve a ser blanco de críticas por su comida

Una vez más el chef costarricense Sebastián Jara, conocido por sus restaurantes de comida XL y por ser creador de contenido, recibió duras críticas en redes sociales sobre sus productos.

Como se diría popularmente en redes sociales: “¡Lo volvieron a quemar!” y esta vez por los palitos de pollo frito que vende en su nuevo restaurante Chicken Frito.

Este nuevo señalamiento hecho por un cliente se suma al que hace unos días recibió también de manera pública en plataformas donde se expusieron mensajes suyos llamándole la atención de manera fuerte y tajante a sus empleados por la preparación incorrecta de un platillo; días después volvió a ser blanco de señalamientos por un pollo que un cliente afirmó que estaba mal cocido.

Jara acostumbra a hacer frente a las críticas y así lo hizo con la última que recibió sobre el tamaño de los chicken tenders que se vendían en su restaurante. En un video que publicó en sus redes sociales, afirmó que tomó el comentario del cliente para mejorar la preparación y mostró los cambios que realizó para complacer a sus comensales.

“Si tienen la oportunidad, desaprovéchenla. ¡Qué colerón! Demasiado mal los chicken tenders: tiesos, pequeños y feos”, fue lo que escribió el cliente en redes sociales.

Después del comentario, el chef mostró en el posteo cómo cambió el corte del pollo para que fueran los trozos más grandes y así solventar las fallas en el plato.