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‘Si tienen la oportunidad de ir, desaprovéchenla’: famoso chef de Costa Rica vuelve a ser blanco de críticas por su comida

El experimentado cocinero publicó en sus redes sociales la respuesta ante el señalamiento por la preparación del platillo

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Por Jessica Rojas Ch.
Chef Sebastián Jara
Hace pocos días el chef costarricense Sebastián Jara abrió un nuevo restaurante de pollo frito. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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