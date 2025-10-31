Vea la impactante transformación física de este famoso chef costarricense: 20 kilos menos y contando

El chef Sebastián Jara es reconocido no solo por sus restaurantes, sino también por su contacto con seguidores en redes sociales.

El famoso chef costarricense Sebastián Jara, conocido como “El chef más viral”, compartió con sus seguidores en redes sociales el impactante cambio que ha tenido en su cuerpo y en su peso.

El cocinero mostró en un video que publicó en sus redes sociales que ha perdido un total de 20 kilos de peso y atribuyó el logro a la disciplina.

“No fue limitándome, fue siendo disciplinado. Me falta muchísimo para el cambio”, explicó.

El chef Sebastián Jara no reveló los detalles de cómo perdió 20 kilos de peso, pero prometió que pronto contará cómo fue su proceso. (Instagram)

Además, agregó que el 26 de enero revelará las razones de su pérdida de peso, pero adelantó que la principal motivación para lograrlo es su pequeña hija Sophie, de dos años.

LEA MÁS: Vea la impactante transformación física de esta cantante costarricense: ‘Me ha ayudado a amarme más a mí’

“En honor a Sophie, mi princesa, que siempre quiero estar en su vida”, escribió en el posteo.

Jara prometió que más adelante compartirá cómo logró el cambio para que sus seguidores se inspiren y tengan una idea de cómo se puede hacer.