Vea la impactante transformación física de esta cantante costarricense: ‘Me ha ayudado a amarme más a mí’

La cantante costarricense Xiomara Ramírez tiene más de 15 años de carrera en la música.

La cantante costarricense Xiomara Ramírez, una de las voces románticas más reconocidas de nuestro país, mostró en sus redes sociales el cambio interno y externo que ha vivido a lo largo de su carrera.

La artista publicó un video en que mostró la transformación que ha afrontado con su cabello a lo largo de los años, pero no es algo meramente estético, sino una búsqueda de amor propio que, este 2025, alcanzó su punto más alto, según enseñó.

Hace 10 años tenía el cabello largo, lacio y teñido con un tono naranja. “Casi se me cae el pelo por teñírmelo así”, confesó.

LEA MÁS: ¿Recuerda la primera ganadora de ‘Nace una estrella’? Así rememoró la artista su paso por el concurso

En el clip que subió a Instagram fue mostrando fotografías de diferentes etapas de su carrera, una de ellas cuando se rapó parte de la cabeza y usaba color rubio, tono que realmente no quería para ella.

En otras imágenes se le ve con su color natural, pero usando queratina para alisarlo. En otra foto se le ve usando un tono cobre.

La transformación de Xiomara Ramírez

“Hace dos años empecé mi transición capilar para dejar mi textura natural”, narró la intérprete.

En ese proceso también eliminó el uso de queratinas y está dejando que su cabello regrese a ser natural con sus rizos.

“Ha sido una transformación sube y baja, pero me ha ayudado a amarme más a mí”, escribió la cantante al pie del video.