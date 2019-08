El video fue grabado en los estudios de IQ Channel, en las imágenes se ve a Xiomara frente a la cámara todo el tiempo con un fondo negro y usando una blusa del mismo color; así que el rostro, las manos y la voz de la artista son los protagonistas de la historia. “Me enfrento todo el video a la cámara pero se me hizo fácil porque desde que tengo memoria me pongo mis audífonos y me paro frente al espejo a gesticular, a interpretar; es un tema que tengo dominado con el fin de reflejarle al público lo que siento”, explicó la artista.