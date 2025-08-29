El ‘chef más viral de Costa Rica’ confirma su boda y emociona por la fecha que eligió

El chef e influencer costarricense Sebastián Jara , creador del restaurante Comida XL, anunció su compromiso matrimonial con Daniela Delgado. La boda se celebrará el 14 de diciembre de 2025, una fecha que eligió en homenaje al cumpleaños de su madre, ya fallecida.

El anuncio lo realizó a través de una publicación en redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de emoción y gratitud. En el texto expresó su alegría por iniciar esta nueva etapa y destacó la importancia de la fecha elegida.

“Nos casamos este 14 de diciembre de 2025. No puedo tener palabras más que agradecimiento por ponerte en mi vida. La fecha es en honor al cumpleaños de mi mamá, que en paz descanse”, escribió el chef en su cuenta personal.

Sebastián Jara se casará con Daniela Delgado. La boda será el 14 de diciembre, en memoria del cumpleaños de su madre fallecida. (Instagram Sebastián Jara /Instagram Sebastián Jara)

La publicación estuvo acompañada de un video con fotografías de la pareja, en el que se muestran distintos momentos juntos y gestos de complicidad.

En el mensaje, Jara adelantó que más adelante compartirá detalles de la ceremonia, aunque de momento quiso confirmar lo esencial: su unión con Delgado, a quien describió como “el amor de su vida”.

El anuncio consolida una relación que se mantiene en la mirada pública debido a la influencia del chef en redes sociales y su éxito con Comida XL, restaurante conocido por su estilo gastronómico.