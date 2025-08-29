Viva

El ‘chef más viral de Costa Rica’ confirma su boda y emociona por la fecha que eligió

La revelación de la noticia estuvo acompañada de un video con fotos de la pareja

Por Fiorella Montoya

El chef e influencer costarricense Sebastián Jara, creador del restaurante Comida XL, anunció su compromiso matrimonial con Daniela Delgado. La boda se celebrará el 14 de diciembre de 2025, una fecha que eligió en homenaje al cumpleaños de su madre, ya fallecida.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

