‘El chef más viral de Costa Rica’ vivió dolorosa recuperación tras operarse la nariz: ‘Los que se hagan esto por estética están locos’

El reconocido chef Sebastián Jara, influencer y creador del restaurante Comida XL, conmocionó a sus seguidores al mostrar el doloroso proceso de recuperación que vivió luego de someterse a una cirugía de nariz.

Jara publicó varios videos en su cuenta de Instagram donde se le ve con la nariz inflamada, sangrando, con vendajes y las molestias que padeció después de la operación. Eso sí, fue muy claro en explicar que se sometió al procedimiento médico por salud y no por estética, ya que afirmó que tenía los tabiques cerrados y sinusitis severa, con riesgo de infarto.

“No entiendo a las mujeres que se operan la nariz por estética”, manifestó.

El chef Sebastián Jara tenía varios problemas en su nariz que podían poner su vida en riesgo, por eso se sometió a una operación. (Archivo/Captura de video)

En el resto de los clips enseñó lo complicado que fue para él dormir y cómo le costaba respirar porque se le secaban los labios y la garganta. Al cuarto día de la recuperación dijo: “Chicas y chicos, los que se hagan esto por estética están locos. Ámense. No he podido dormir, no puedo respirar bien. Estoy muy cansado y dura 12 días más la recuperación”.

Más adelante, posteó otras imágenes en las que se puede observar cuando le quitaron los vendajes y los tapones de la nariz. El chef estaba visiblemente adolorido por el procedimiento.

Faltando ocho días para terminar la recuperación, contó que “pequeños placeres”, como bañarse, los iba a disfrutar al máximo.

LEA MÁS: ‘El chef más viral de Costa Rica’ denuncia robo en su restaurante y lanza advertencia; todo quedó grabado