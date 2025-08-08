‘El chef más viral de Costa Rica’ vivió dolorosa recuperación tras operarse la nariz: ‘Los que se hagan esto por estética están locos’

El reconocido chef Sebastián Jara, influencer y creador del restaurante Comida XL, conmocionó a sus seguidores al mostrar el doloroso proceso de recuperación que vivió luego de someterse a una cirugía de nariz.
