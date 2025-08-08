Viva

‘El chef más viral de Costa Rica’ vivió dolorosa recuperación tras operarse la nariz: ‘Los que se hagan esto por estética están locos’

El reconocido cocinero y creador del restaurante Comida XL sufrió dolores, insomnio y molestias durante varios días

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.

El reconocido chef Sebastián Jara, influencer y creador del restaurante Comida XL, conmocionó a sus seguidores al mostrar el doloroso proceso de recuperación que vivió luego de someterse a una cirugía de nariz.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sebastián JaraComida callejera XL
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.