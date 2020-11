“Yo nunca me hubiera imaginado que las redes sociales fueran tan influyentes y todo empezó por ahí, la gente me apoyaba, le gustaba la comida y yo ahora puedo decir que la pandemia cambió mi vida. Fue un trago muy amargo, porque me quedé sin plata, sin trabajo, tenía deudas y no sabía qué hacer y me asusté como todo humano, pero todo se convirtió en una experiencia de crecimiento”, dice.