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Famoso chef costarricense recibe críticas por un pollo crudo: ‘Otra vez me quemaron por redes sociales’

Sebastián Jara dio su versión sobre lo sucedido con el platillo, el cual fue servido en sus restaurantes

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Por Jessica Rojas Ch.
chef Sebastián Jara
El chef Sebastián Jara no solo es reconocido por sus restaurantes, sino también por ser creador de contenido en redes sociales. (Archivo)







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Sebastián JaraChef
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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