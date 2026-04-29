Famoso chef costarricense recibe críticas por un pollo crudo: ‘Otra vez me quemaron por redes sociales’

El chef Sebastián Jara no solo es reconocido por sus restaurantes, sino también por ser creador de contenido en redes sociales.

El chef costarricense Sebastián Jara, famoso no solo por sus restaurantes de comida XL, sino también por ser creador de contenido en redes sociales, se ve expuesto constantemente a críticas y señalamientos, aunque también recibe muchos comentarios positivos por su comida.

Hace unos días trascendió que se habían filtrado unos chats suyos con su equipo de trabajo, en los cuales les llamó fuertemente la atención, incluso con palabras altisonantes, por lo que él consideró faltas a la técnica de preparación de sus platillos.

Ahora, el propio cocinero volvió a mostrar que fue blanco de una fuerte crítica por parte de un cliente, quien en redes sociales manifestó que en uno de los restaurantes de Jara recibió un pollo crudo. “Otra vez me quemaron por redes sociales, gente”, manifestó el chef en un video que posteó en su cuenta de Instagram.

La crítica la utilizó para explicar qué fue lo que sucedió en la cocción del pollo y que correspondió a un error humano. Agregó que, tras conversaciones con su equipo de trabajo, se corrigió la situación, pero también instó a sus clientes a que, si hay algo que no es de su agrado o si ven un fallo en sus restaurantes, lo manifiesten.

Vea el video del chef respondiendo a las críticas.