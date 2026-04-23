Filtran chats de famoso chef costarricense para exponerlo: esto fue lo que respondió el cocinero

El chef costarricense Sebastián Jara es famoso no solo por sus restaurantes de comida XL, sino también por ser creador de contenido en redes sociales.

El chef costarricense Sebastián Jara, famoso no solo por sus restaurantes de comida XL, sino por ser también creador de contenido en redes sociales, está envuelto en una polémica que él mismo trató de aclarar en su perfil de Instagram.

Jara explicó en un video que un empleado de alguno de sus restaurantes está filtrando conversaciones internas de manera pública y que “lo quemaron en Facebook” por una llamada de atención que le hizo a sus colaboradores.

Según explicó, en un chat les reclamó a sus empleados por la calidad de preparación de un platillo, así como por la cantidad de ingredientes suministrados en la comida.

Manifestó que el pollo estaba mal cocido y, además, otro ingrediente no correspondía a la cantidad correcta.

“¿Por qué no están utilizando las medidas con las que han sido capacitados?“, fue, según su explicación, lo que les dijo con molestia, pues comentó que el personal no puede cometer esos errores en sus restaurantes.

“Póngase usted en mis zapatos. ¿Usted cree que el chef Gordon Ramsay habla con flores? ¿Quién no ha dicho la palabra mier...?, usted termínela", agregó.

Además, afirmó que sospecha que uno de sus trabajadores está filtrando información y que día tras día se enfoca en dañarlo, algo que, según manifestó, ha sucedido en varias ocasiones, especialmente cuando intenta abrir un nuevo negocio.

“No sé quién estará detrás de estos planes, pero sí les puedo decir una cosa: no me voy a detener. Si tengo que ofrecer una disculpa pública, la ofrezco por mi carácter y un carácter buscando que todo salga con calidad y con cantidad, como debe de ser, como usted se lo merece”, concluyó.

El propio chef compartió pantallazos de la conversación con sus trabajadores y, efectivamente, utiliza palabras altisonantes para preguntar las razones por las cuales el plato salió contrario a los lineamientos.

La denuncia en contra del chef se hizo en Facebook de manera anónima.