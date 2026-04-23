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Filtran chats de famoso chef costarricense para exponerlo: esto fue lo que respondió el cocinero

Sebastián Jara se manifestó ante una polémica denuncia anónima que se publicó en Facebook

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Por Jessica Rojas Ch.
chef Sebastián Jara
El chef costarricense Sebastián Jara es famoso no solo por sus restaurantes de comida XL, sino también por ser creador de contenido en redes sociales. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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