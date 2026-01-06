Viva

Chef Sebastián Jara revela que tuvo dura batalla contra el cáncer: ‘Fue una noticia devastadora’

El cocinero confirmó que el 22 de diciembre pasado quedó libre de la enfermedad tras una operación y radioterapia

El chef costarricense Sebastián Jara contó que recibió un diagnóstico de carcinoma espinocelular en el rostro durante 2025 (Archivo/Captura de video)







