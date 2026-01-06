Chef Sebastián Jara revela que tuvo dura batalla contra el cáncer: ‘Fue una noticia devastadora’

El chef costarricense Sebastián Jara contó que recibió un diagnóstico de carcinoma espinocelular en el rostro durante 2025

El chef costarricense Sebastián Jara Krasinski, una de las figuras gastronómicas más populares en redes sociales, dio a conocer que enfrentó un diagnóstico de cáncer de piel que marcó su vida durante el último año.

El cocinero confirmó que recibió la noticia en 2025 y que, tras un proceso médico, quedó libre de la enfermedad el pasado 22 de diciembre.

Jara explicó que los médicos le diagnosticaron un carcinoma espinocelular, un tipo de cáncer que afecta la piel y puede avanzar de forma agresiva si no recibe tratamiento oportuno. En su caso, la enfermedad se desarrolló en el rostro.

“El carcinoma espinocelular crece como un tumor, consume el tejido donde se desarrolla y necesita tratamiento porque, si no, continúa avanzando”, relató el chef al explicar la naturaleza del padecimiento que enfrentó durante varios meses.

El diagnóstico llegó en un momento especialmente sensible de su vida. Jara se encontraba a pocos meses de contraer matrimonio con su prometida, Daniela Delgado; además, él pensaba en su hija Sofía, y atravesaba una etapa de alta carga laboral tras la apertura de un nuevo proyecto gastronómico en San José.

Pese a la dureza del proceso, Jara comunicó el mensaje desde una posición de celebración. El chef confirmó que los exámenes médicos del 22 de diciembre indicaron que no había rastro del cáncer y que recibió el alta médica tras completar el tratamiento indicado.

“Este mensaje es para celebrar. Salí totalmente libre del cáncer”,comentó, al tiempo que compartió las reflexiones que le dejó la experiencia, entre ellas valorar los pequeños detalles de la vida, el perdón y el amor como pilares esenciales.

Sebastián Jara se casó con Daniela Delgado el pasado 14 de diciembre. (Instagram Sebastián Jara)

El cocinero aprovechó el anuncio para motivar a sus seguidores a comenzar el 2026 con determinación y enfoque en sus metas personales.

Daniela Delgado, esposa de Jara, también se pronunció tras la revelación y publicó un mensaje de apoyo en el que destacó la fortaleza de su pareja durante el proceso. En su misiva, agradeció a Dios por la recuperación y resaltó el papel del chef como padre, esposo y ejemplo de resiliencia.

“Cáncer es sinónimo de menos vida, menos salud y menos ánimo, pero usted lo tomó al revés: más vida, más agradecimiento, más positivismo y más amor”, escribió Delgado, quien subrayó que Jara fue un apoyo constante incluso en los momentos de mayor incertidumbre.

Tras hacer pública su historia, el chef recibió múltiples mensajes de apoyo de seguidores y colegas, quienes destacaron su valentía al compartir una experiencia personal marcada por la enfermedad y la recuperación.