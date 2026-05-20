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Con lágrimas de frustración, famoso chef de Costa Rica anunció una situación que afecta su negocio de pollo

Sebastián Jara narró lo que pasó en un video que publicó en redes sociales

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Por Jessica Rojas Ch.
chef Sebastián Jara
El chef costarricense Sebastián Jara es famoso por sus comidas callejeras XL y también por ser creador de contenido. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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