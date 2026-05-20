Con lágrimas de frustración, famoso chef de Costa Rica anunció una situación que afecta su negocio de pollo

El chef costarricense Sebastián Jara es famoso por sus comidas callejeras XL y también por ser creador de contenido.

Hace semanas, el chef costarricense Sebastián Jara, famoso no solo por sus restaurantes de comida callejera XL, sino por ser creador de contenido en plataformas digitales, anunció la apertura de un nuevo negocio: Chicken Frito, que como su nombre lo indica, es de pollo frito.

Todo estaba planeado para que este miércoles 20 de mayo comenzaran a recibir solicitudes para entrega a domicilio; sin embargo, sus planes se vieron frustrados por una situación fuera de su control con la plataforma de pedidos.

Como es su costumbre, Jara anunció la situación en un video que publicó en sus redes sociales. En el posteo se ve con lágrimas de frustración por lo sucedido y así lo hizo ver con sus palabras: “No puedo creer lo que les voy a anunciar hoy. Es un poco desesperante y feo el esfuerzo que se ha hecho para llegar hasta hoy. Es la primera vez que usted me va a ver así, un poco afectado”, manifestó al inicio de su mensaje.

Después leyó un correo electrónico de la plataforma de pedidos a domicilio en el que le indicaban que “el sistema presentó un inconveniente técnico que está afectando el comportamiento entre ambas plataformas”.

“Con demasiada vergüenza les digo que hoy no estaremos activos. Mañana jueves 21 de mayo sí estaremos activos”, afirmó.

“Vamos full, obviamente la frustración se ve, pero no pasa nada, seguimos”, concluyó.