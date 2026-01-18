¿Remontar un 7-0? Rolando Fonseca y Kevin Jiménez calientan la revancha de los influencers contra los exseleccionados

El cantante Gimario se enfrentó a la leyenda Michael Barrantes en el partido de los creadores de contenido contra los Exseleccionados en la previa de los 90 Minutos por la Vida.

El duelo de leyendas del Real Madrid contra el Barcelona, que se realizará el 7 de febrero en el Estadio Nacional, tendrá un picante ingrediente, el cual nació sobre la cancha desde que se jugaron los 90 Minutos por la Vida.

Todo se dio en la antesala del espectáculo, que se efectuó el 4 de enero, cuando se enfrentaron en una previa el equipo de creadores de contenido contra los exseleccionados de Costa Rica de varios procesos mundialistas. El partido quedó 7-0 a favor de los futbolistas, por lo que la espinita de la goleada quedó clavada en el orgullo deportivo de los influencers.

El golpe fue tan fuerte que los influencers pidieron la revancha. Así que todo está servido, en la previa del encuentro entre las estrellas de los equipos españoles, habrá desquite... o quizá no.

De cara al juego, los influencers no solo quieren competir, quieren ganar; y ese ambicioso objetivo es el condimento que le añade tensión y expectativa al preshow.

El juego que levanta chispas

El concepto del partido entre los exseleccionados ticos y los influencers nació como una antesala de un evento deportivo, nunca como protagonista, explicó Mario Palacios, creador del proyecto.

La idea siempre fue calentar el ambiente, recibir al público temprano y ofrecer una experiencia previa que conectara generaciones. Por un lado, el duelo apuntó a complacer a quienes crecieron viendo a los exseleccionados que marcaron época; por el otro, conectar a jóvenes que siguen a los creadores de contenido y que ahora los ven sudar la camiseta en una cancha de profesional de fútbol.

Rolando Fonseca volvió a las canchas vistiendo los colores patrios con el equipo de exseleccionados de Costa Rica. (Cortesía)

Del lado de los históricos, el proyecto logró algo inédito en el país: unir figuras de distintos procesos de la Selección Nacional, desde el 2002 hasta el 2010. Del otro, se armó un grupo que viene tomándose muy en serio el reto de salirse de la web y pisar los duros terrenos del deporte.

Desde enero, los creadores de contenido han tenido un calendario intenso de preparación, con partidos y fogueos constantes, todo con la mira puesta en la revancha.

Los ánimos al tope: creadores buscan la revancha, los exseleccionados quieren la gloria

El espectáculo está pensado para vivirse desde temprano. De esta manera, se ha extendido una invitación al público para que lleguen con tiempo al estadio y así disfrutar por completo de la gran fiesta que rodea el juego de las leyendas del Barcelona y el Real Madrid.

Para Rolando Fonseca, jugador de los exseleccionados y una de las glorias de Costa Rica en el fútbol nacional e internacional, este reencuentro con sus amigos y colegas tiene un significado especial en lo personal, pero también en el orgullo deportivo.

El primer partido entre los exseleccionados de Costa Rica y los creadores de contenido quedó con un resultado de 7 a 0 a favor de los futbolistas. (Cortesía)

“Tenemos la oportunidad no solo de la revancha para los creadores de contenido, a menos de un mes, sino que también es nuestra oportunidad de seguir compitiendo. Ellos tienen la revancha, pero nosotros la motivación de jugar de nuevo y se hace que todo se vuelva muy competitivo”, comentó Fonseca, adelantando que el partido no será fácil de ganar.

Del otro lado está el periodista deportivo Kevin Jiménez, quien destaca en la selección de creadores de contenido como mediocampista. El comunicador anuncia una dura pelea dentro del campo.

“La mayoría entendemos que el fútbol es competitivo; queremos ganar cualquier partido aunque el rival sea sumamente superior”, comentó Jiménez.

“Hemos hecho un equipo de mucho compromiso y entusiasmo; perder así no nos gustó y queremos cambiar el resultado el próximo partido”.

Además del partido, no se descartan sorpresas. La organización trabaja en un posible “fichaje bomba” del lado de los exseleccionados, una carta que podría elevar aún más la expectativa. La incorporación sorpresa, sin duda, podría darle un giro inesperado a esta revancha.

Así, el clásico más famoso del mundo tendrá en Costa Rica un prólogo propio: una historia paralela donde el honor está en juego. Las redes sociales miran de cerca y el público en general será testigo de si la goleada queda solo como anécdota, o si, finalmente, los creadores logran cambiar la historia.