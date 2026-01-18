Viva

¿Remontar un 7-0? Rolando Fonseca y Kevin Jiménez calientan la revancha de los influencers contra los exseleccionados

El 7 de febrero, en la previa al clásico de las leyendas del Real Madrid contra el Barcelona, los creadores de contenido se quieren lavar la cara frente a los futbolistas glorias del país

Por Jessica Rojas Ch.
Exseleccionados de Costa Rica/ Creadores de contenido
El cantante Gimario se enfrentó a la leyenda Michael Barrantes en el partido de los creadores de contenido contra los Exseleccionados en la previa de los 90 Minutos por la Vida. (Cortesía)







