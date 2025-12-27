¿Cuántos boletos de $1.000 se han vendido para el partido de leyendas entre Real Madrid y FC Barcelona?

Sin duda, el partido entre Real Madrid Leyendas y FC Barcelona Legends, que se disputará el 7 de febrero de 2026, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional del INS, ha generado una gran expectativa entre los seguidores merengues y catalanes en nuestro país.
Para el denominado Clásico español ya se confirmaron exjugadores como los españoles Iker Casillas y José María Gutiérrez “Guti”, además del francés Claude Makélélé por el Real Madrid, mientras que por el Barcelona alineará el brasileño Ronaldinho.
Los precios de los boletos van desde los $100 hasta los $1.000 (₡500.000) y pueden adquirirse a través de la plataforma kuikpei.com.
No obstante, la productora Experiencias MKP, organizadora del evento, dio a conocer que la entrada más cara, con un valor de $1.000, ya se encuentra totalmente agotada, por lo que ha recaudado cerca de ₡90 millones.
Los boletos denominados “Legends VIP”, con un costo de $1.000, son únicamente 180 y fueron adquiridos por los aficionados que desean compartir con los exfutbolistas durante su estadía en el país.
La organización indicó que quienes compraron las entradas “Legends VIP” tendrán derecho a una cena de gala exclusiva con los jugadores, acceso a un entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, así como un after party en el Cubo de Cristal del INS Estadio.
Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes: sol norte y sur, $100; sombra este y oeste, $130; balcón este y oeste, $195; platea este y oeste, $230; y experiencia palco, $500, que incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, además de un after party en el Cubo de Cristal del INS Estadio.