¿Cuántos boletos de $1.000 se han vendido para el partido de leyendas entre Real Madrid y FC Barcelona?

Iker Casillas es uno de los exjugadores del Real Madrid que estará en el "Clásico de leyendas" en Costa Rica, en febrero próximo.

Sin duda, el partido entre Real Madrid Leyendas y FC Barcelona Legends, que se disputará el 7 de febrero de 2026, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional del INS, ha generado una gran expectativa entre los seguidores merengues y catalanes en nuestro país.

Para el denominado Clásico español ya se confirmaron exjugadores como los españoles Iker Casillas y José María Gutiérrez “Guti”, además del francés Claude Makélélé por el Real Madrid, mientras que por el Barcelona alineará el brasileño Ronaldinho.

Los precios de los boletos van desde los $100 hasta los $1.000 (₡500.000) y pueden adquirirse a través de la plataforma kuikpei.com.

No obstante, la productora Experiencias MKP, organizadora del evento, dio a conocer que la entrada más cara, con un valor de $1.000, ya se encuentra totalmente agotada, por lo que ha recaudado cerca de ₡90 millones.

Los boletos denominados “Legends VIP”, con un costo de $1.000, son únicamente 180 y fueron adquiridos por los aficionados que desean compartir con los exfutbolistas durante su estadía en el país.

La organización indicó que quienes compraron las entradas “Legends VIP” tendrán derecho a una cena de gala exclusiva con los jugadores, acceso a un entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, así como un after party en el Cubo de Cristal del INS Estadio.

Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes: sol norte y sur, $100; sombra este y oeste, $130; balcón este y oeste, $195; platea este y oeste, $230; y experiencia palco, $500, que incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, además de un after party en el Cubo de Cristal del INS Estadio.