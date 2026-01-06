Puro Deporte

Confirman dos leyendas más para el esperado clásico Real Madrid vs. Barcelona en Costa Rica

El duelo de leyendas Real Madrid vs. Barcelona se realizará el próximo 7 de febrero en el Estadio Nacional

Por Juan Diego Villarreal
Rivaldo Brasil Barcelona Partido de leyendas 6 de enero del 2026 FC Barcelona
Rivaldo ganó el Balón de Oro jugando para el Barcelona y además conquistó el Mundial de Corea y Japón 2002 con Brasil. (La Nación/FC Barcelona)







Leyendas Clásico Real Madrid vs. BarcelonaRivaldoJavier Saviola
