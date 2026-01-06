Confirman dos leyendas más para el esperado clásico Real Madrid vs. Barcelona en Costa Rica

Rivaldo ganó el Balón de Oro jugando para el Barcelona y además conquistó el Mundial de Corea y Japón 2002 con Brasil.

Para el histórico clásico español entre Real Madrid Leyendas y Barça Legends, que se realizará el próximo 7 de febrero, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional, la productora Experiencias MKP dio a conocer dos grandes refuerzos para el conjunto catalán.

A Ronaldinho y Carles Puyol se unirán dos grandes figuras, una de ellas campeona del mundo y ganadora de un Balón de Oro.

El brasileño Vítor Borba Ferreira Gomes, más conocido como Rivaldo, quien fue campeón del Mundo con la Canarinha en Corea y Japón 2002, y el argentino Javier Saviola, estarán en nuestro país para este histórico compromiso, tras ser confirmados por la organización.

Rivaldo y el Conejito Saviola se suman a figuras como Iker Casillas, José María Gutiérrez “Guti”, Claude Makélélé, Carles Puyol y Ronaldinho, en una cita histórica cuya participación eleva aún más el nivel de un espectáculo que ya se perfila como uno de los eventos deportivos más importantes vividos en el país.

La productora, junto al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, patrocinador oficial del evento, destacó que este espectáculo representa la grandeza, la rivalidad histórica y la pasión que caracterizan el enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Las entradas para el partido de Leyendas continúan disponibles para todo el público a través de la plataforma kuikpei.com. Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

• $100 en gradería popular norte y sur

• $130 en sombra este y oeste

• $195 en balcón este y oeste

• $230 en platea este y oeste

• $500 Experiencias Palco, que incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, además de After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional

En el caso de los boletos Legends VIP, con un valor de $1.000, que incluyen cena de gala exclusiva con jugadores, acceso al entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, además de After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional, ya se encuentran agotados.