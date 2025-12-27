Puro Deporte

Estos son los figurones confirmados para el juego de leyendas entre Real Madrid y Barcelona

El legendario ‘Clásico español’ de leyendas entre Real Madrid y Barcelona se disputará el próximo 7 de febrero de 2026 en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Real Madrid vs. Barcelona Leyendas INS Estadio 7 de febrero del 2026 Cortesía: MJ Comunicación
El Real Madrid vs. Barcelona, se enfrentarán en nuestro país en el INS Estadio, el próximo 7 de febrero del 2026. (La Nación/MJ Comunicación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leyendas Real Madrid vs. BarcelonaIker CasillasRonaldinho
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.