Estos son los figurones confirmados para el juego de leyendas entre Real Madrid y Barcelona

El Real Madrid vs. Barcelona, se enfrentarán en nuestro país en el INS Estadio, el próximo 7 de febrero del 2026.

La convocatoria para el histórico encuentro entre Real Madrid Leyendas y Barcelona Legends, que se disputará por primera vez en Costa Rica el sábado 7 de febrero de 2026, ya cuenta con nombres muy reconocidos.

El esperado partido se llevará a cabo a las 6 p. m. en el INS Estadio (Estadio Nacional). El encuentro reunirá a figuras icónicas que protagonizaron el clásico más famoso del planeta y que dejaron una huella imborrable en millones de aficionados alrededor del mundo.

Hasta el momento la organización ya confirmó a tres jugadores del Real Madrid y uno del Barcelona, todos campeones de la Champions League y dos de ellos campeones del mundo, por lo que sin duda darán un gran espectáculo.

Este partido promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes que haya vivido Costa Rica; de ahí la gran expectativa que ha surgido entre los seguidores de ambos equipos, explicó Karol Rojas, gerente de Experiencias MKP.

“En conjunto con el Banco Popular, patrocinador oficial del evento, queremos brindar una experiencia única a los aficionados, quienes esperan ver a sus ídolos en el terreno de juego, recordando esos grandes partidos que ofrecieron espectáculos memorables y que representan la grandeza, la rivalidad histórica y la pasión del clásico más importante del fútbol internacional”, señaló Rojas.

Las entradas ya se encuentran a la venta para todo el público a través de la plataforma kuikpei.com. Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes: Sol norte y sur, $100; Sombra este y oeste, $130; Balcón este y oeste, $195; Platea este y oeste, $230; y Experiencia Palco, $500, que incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, además de un After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional.

Leyendas a la cancha

Iker Casillas fue campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. (La Nación/La Nación)

Iker Casillas

Tres veces campeón de Champions League con los merengues y cinco veces campeón de liga. Sin duda vivió una de las épocas más brillantes del Real Madrid al formar parte de los Galácticos. Es la segunda oportunidad que vendrá a Costa Rica, tras venir con la Selección de España en 2014 (2-2), antes del Mundial de Brasil. Es sin duda toda una leyenda de la portería del conjunto blanco.

Claude Makelele fue uno de los mejores volantes de recuperación del Real Madrid (La Nación/La Nación)

Claude Makelele

El francés Llegó en el año 2000 al Real Madrid procedente del Celta y pronto se hizo con un puesto en la medular. Fue titular en la final de “la novena”, en la que el Real Madrid venció al Bayer Leverkusen en Glasgow. Tenía un gran sentido de la colocación para recuperar el balón y hacer las coberturas. “Corre por tres por todo el centro del campo”, decían los entrenadores por su enorme capacidad de recuperación.

Guti fue un volante elegante y muy técnico que fue parte de la historia del Real Madrid. (La Nación/La Nación)

Guti

José María Gutiérrez, ‘Guti’, el mítico atacante, debutó con el primer equipo del Real Madrid a los 19 años. Permaneció en el club durante 15 temporadas, ofreciendo a los aficionados un sinfín de goles, filigranas y pases para el recuerdo. En su palmarés destacan tres Champions League y cinco títulos de Liga. Se distinguió por su técnica y talento en un equipo galáctico lleno de estrellas.

Ronaldinho le dio títulos y alegrías a un FC Barcelona, donde marcó época. (La Nación/La Nación)

Ronaldinho

El “Mago del Balón”, la “Alegría del Fútbol”. Ronaldo de Assis Moreira, sin duda, marcó una época en el FC Barcelona, donde se constituyó en toda una estrella. Destacó por su gran técnica, habilidad y calidad a la hora de controlar el balón, por la precisión en sus pases y tiros libres. El centrocampista brasileño vistió de azulgrana durante cinco temporadas, en las que ganó dos Ligas y una Champions.