Fútbol

Estas son las leyendas del Real Madrid y Barcelona que vendrán a Costa Rica y el precio de las entradas

El partido entre las legendarias figuras del Real Madrid y el Barcelona se llevará a cabo el 7 de febrero del 2026

Por Juan Diego Villarreal
Iker Casillas sería una de las leyendas del Real Madrid que vendría a Costa Rica. (MIGUEL RIOPA/AFP)







