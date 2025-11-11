Estas son las leyendas del Real Madrid y Barcelona que vendrán a Costa Rica y el precio de las entradas

Iker Casillas sería una de las leyendas del Real Madrid que vendría a Costa Rica.

Los fanáticos del Real Madrid y del FC Barcelona tendrán la oportunidad de ver en Costa Rica a las máximas estrellas de ambos equipos, quienes deleitaron a toda una generación con su fútbol y sus grandes hazañas deportivas.

Nuestro país será sede del denominado Clásico de Leyendas, que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero, a partir de las 6 p. m., en el Estadio Nacional del INS.

La organización del evento, que presentó oficialmente el compromiso, adelantó que al menos cuatro superestrellas de cada uno de los equipos estarán ese día en el terreno de juego de la “Joya de La Sabana”, junto a otros futbolistas que vistieron las camisetas más emblemáticas del fútbol español.

Se espera la presencia en nuestro país de figuras como el guardameta Iker Casillas y José María Gutiérrez “Guti” por el conjunto merengue, así como del brasileño Ronaldinho por el Barcelona.

El domingo anterior, en el Clásico de Leyendas que se jugó en el Estadio Jorge Mágico González en El Salvador jugaron figuras como Vítor Baía, Charles Puyol, Sorín, Yaya Touré, Cocu, Giuly, Javier Saviola y Nolito, en el conjunto catalán y en el conjunto merengue Iker Casillas, Pepe, Guti, Julio Baptista, McManaman y Raúl Bravo, los cuales podrían arribar a suelo costarricense.

En el banquillo catalán estuvo Albert Ferrer y José Antonio Camacho con el Real. El Barcelona ganó 2-0 con tantos del argentino Javier Saviola.

Los precios de los boletos van desde los ₡52.000 hasta los ₡502.000, la cual incluye la posibilidad de ver los entrenamientos, una cena y una fiesta con las estrellas después del partido.

Es importante destacar que los clientes que adquieran sus entradas con tarjetas de crédito del Banco Popular podrán realizar el traslado de su compra con Tasa Cero, a un plazo de tres a seis meses, con 0% de intereses, lo cual puede solicitarse al teléfono gratuito 800-257 0422, a partir del 20 de noviembre.